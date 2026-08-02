Mazıdağı'nda Otomobilde Bulunan Çocuk Hayatını Kaybetti
5 yaşındaki Muhammed Aras T, otomobilde bitkin halde bulundu, hastanede yaşamını yitirdi.
Mardin'in Mazıdağı ilçesinde babasının otomobilinde bitkin halde bulunan çocuk, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
İddiaya göre, Kayalar Mahallesi'nde dün kapı ve camları kapalı otomobilde bitkin halde bulunan 5 yaşındaki Muhammed Aras T, ???????yakınları tarafından Mazıdağı Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Buradaki ilk müdahalenin ardından Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilen çocuk kurtarılamadı.
Kaynak: AA
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