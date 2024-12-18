Mazlum Abdi'den Kobani için silahsız bölge önerisi - Son Dakika
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Mazlum Abdi'den Kobani için silahsız bölge önerisi

SDG komutanı Mazlum Abdi, Türkiye'nin güvenliğini sağlamak için Kobani'de silahsız bölge önerdi.

18.12.2024 00:31
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(DİYARBAKIR) - Terör örgütü YPG öncülüğündeki Suriye Demokratik Güçleri'nin (SDG) sözde üst düzey yöneticisi Mazlum Abdi, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda, Kobani'de silahsızlandırılmış bir bölge önerdiklerini, bu kapsamda Türkiye'nin güvenlik endişelerini gidermeyi amaçladıklarını ifade etti.

Suriye'de terör örgütü Heyet Tahrir Şam'ın (HTŞ) öncülüğündeki silahlı muhalif grupların, 27 Kasım'da Halep'in batı kırsalında rejim güçleriyle çatışmaya başlamasının ardından 8 Aralık günü başkent Şam'ın kontrolünü ele almasıyla ülkede yeni bir döneme geçildi.

Yeni dönemin ardından terör örgütü YPG öncülüğündeki Suriye Demokratik Güçleri'nin (SDG) kontrolünde bulunan Tel Fırat, Münbiç, yerleşim yerleri Suriye Milli Ordusu (SMO) tarafından terörden arındırıldı. SMO'nun SDG'nin hakim olduğu belirtilen alanlara yönelik harekatları da sürüyor.

Bu kapsamda, SDG'nin kontrolündeki Kobani'ye SMO müdahale hazırlıkarı yaparken, SDG'nin üst düzey komutanı Mazlum Abdi'den açıklama geldi. Abdi, sosyal medyadaki paylaşımında, Kobani'de silahsızlandırılmış bir bölge oluşturulmasını önerdiklerini belirterek, Türkiye'nin güvenlik endişelerini gidermeyi amaçladıklarını dile gelitirdi. Abdi, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Suriye genelinde kapsamlı bir ateşkes sağlanması yönündeki kararlılığımızı bir kez daha teyit ediyoruz. Bu kapsamda, Kobani şehrinde güvenlik güçlerinin ABD gözetimi ve varlığı altında yeniden dağıtılmasıyla birlikte askerden arındırılmış bir bölge kurulması için teklif sunmaya hazır olduğumuzu duyuruyoruz. Bu girişim, Türkiye'nin güvenlik kaygılarını gidermeyi ve bölgede kalıcı istikrarı sağlamayı hedeflemektedir."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Mazlum Abdi'den Kobani için silahsız bölge önerisi - Son Dakika

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