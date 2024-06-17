Mbappe'den erken seçim çağrısı: 'Aşırı sağa oy vermeyin' - Son Dakika
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Mbappe'den erken seçim çağrısı: 'Aşırı sağa oy vermeyin'

Fransız futbolcu Kylian Mbappe, ülkesinde yapılacak erken genel seçimlerde 'aşırı sağa oy vermeyin' çağrısında bulundu. Mbappe, 'aşırı ve bölücü fikirlere' karşı olduğunu dile getirerek, Fransız gençlerini seçimlerde oy vermeye çağırdı.

17.06.2024 11:53
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Ünlü Fransız futbolcu Kylian Mbappe, 30 Haziran ve 7 Temmuz'da ülkesinde yapılacak erken genel seçimlerde "aşırı sağa oy vermeyin" çağrısında bulundu.

Almanya'da düzenlenen 17. Avrupa Futbol Şampiyonası EURO 2024'teki maç öncesi basın mensuplarına konuşan Mbappe, ülkesindeki erken seçimlere ilişkin değerlendirmede bulundu.

Mbappe, "aşırı ve bölücü fikirlere" karşı olduğunu dile getirerek, Fransız gençlerini, ülkesi için "kritik bir an" olarak nitelediği seçimlerde oy vermeye çağırdı.

"Bugün hepimiz aşırılıkçıların iktidarı kazanmaya çok yakın olduğunu görüyoruz ve ülkemizin geleceğini seçme fırsatımız var." ifadelerini kullanan Fransız futbolcu, "aşırı sağa oy vermeyin" çağrısı yaptı.

9 Haziran'daki Avrupa Parlamentosu (AP) seçimlerinin Fransa ayağında aşırı sağcı Ulusal Birlik (RN) yüzde 31,37'lik oyla ve açık ara farkla ilk sırayı almış, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un partisi Rönesans yüzde 14,60 ile ikinci olmuştu.

Macron, AP seçim sonuçlarının açıklanmasının ardından Parlamentoyu feshederek 30 Haziran-7 Temmuz'da erken seçime gitme kararı aldığını duyurmuştu.

Kaynak: AA

Kylian Mbappe, Politika, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mbappe'den erken seçim çağrısı: 'Aşırı sağa oy vermeyin' - Son Dakika

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