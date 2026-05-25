McBurnie, Hull City'yi Premier Lig'e taşıdı, Real Betis'in radarında

Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City'yi 90+5. dakikada attığı golle 9 yıl sonra Premier Lig'e taşıyan Oli McBurnie, İspanyol ekibi Real Betis'in transfer hedefi oldu. Fichajes'te yer alan habere göre Real Betis, Hull City'nin yıldız golcüsü için teklifini 15 milyon euroya çıkarmaya hazır.

McBurnie, Championship ve play-off'larda 42 maçta 19 gol ve 8 asistlik performans sergiledi. Real Betis daha önce 8 milyon euro civarında bir teklif düşünürken, oyuncunun performansı ve Hull City'nin Premier Lig'e yükselmesi stratejiyi değiştirdi. Yeni teklifin 12 milyon euro sabit ücret ve 3 milyon euro bonus olmak üzere toplam 15 milyon euroya ulaşması bekleniyor.

Real Betis, fizik gücü yüksek, golcü bir santrfor arıyor. McBurnie'nin sırtı dönük oyunu, stoperleri meşgul etme becerisi ve ceza sahasındaki sezgileri, teknik direktör Manuel Pellegrini'nin elindeki mevcut seçeneklerden farklı özellikler taşıyor.

Transferin önündeki en büyük engel Hull City olacak. Premier Lig'e yükselmek kulübün ekonomik ve sportif durumunu değiştirdi. Kulüp, en önemli isimlerinden birini kaybetmeye sıcak bakmayabilir. Ancak 15 milyon euroluk teklif, kadroya yeni takviyeler yapmak için cazip bir fırsat yaratabilir. Transferin gerçekleşip gerçekleşmeyeceği; oyuncunun isteğine, Hull City'nin tavrına ve Real Betis'in anlaşma formülüne bağlı olacak.