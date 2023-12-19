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McGill Üniversitesi, öğrenci kulübünün adında McGill kelimesini kullanmasını yasakladı - Son Dakika
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McGill Üniversitesi, öğrenci kulübünün adında McGill kelimesini kullanmasını yasakladı

Montreal'deki McGill Üniversitesi, Hamas'ın İsrailli sivillere yönelik saldırılarını 'kahramanca' olarak nitelendiren öğrenci kulübünün adında McGill kelimesini kullanmasını yasakladı. Üniversite yönetimi, benzer paylaşımlar yapan diğer kulüplere de aynı şekilde davranacaklarını belirtti. Ancak kulüp, McGill adını hala sosyal medya hesaplarında kullanmaya devam ediyor.

McGill Üniversitesi, öğrenci kulübünün adında McGill kelimesini kullanmasını yasakladı
19.12.2023 - 16:25,
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Montreal'deki McGill Üniversitesi, 7 Ekim'de Hamas'ın İsrailli sivillere yönelik saldırılarını "kahramanca" olarak nitelendirmesinin ardından okuldaki McGill Filistin İnsan Hakları Dayanışması (SPHR) adlı öğrenci kulübünün adında "McGill" kelimesini kullanmasını yasakladı.

Montreal Gazette'nin haberine göre, McGill Üniversitesi pazarlama ve iletişimden sorumlu yöneticisi Susan Murley, üniversitenin kararını doğruladı.

Murley, "Üniversite, McGill Üniversitesi Öğrenci Topluluğundan (SSMU), kulübün 7 Ekim'deki Hamas saldırısını ve rehin almasını 'kahramanca' olarak nitelendiren sosyal medya paylaşımlarına dayanarak SPHR'nin iznini iptal etmesini istedi." dedi.

Üniversite yönetiminin SSMU'ya, iptalin üniversitenin Orta Doğu konusunda pozisyon alması olarak yorumlanmaması gerektiğini açıkça belirttiğini aktaran Murley, yönetimin, McGill adını kullanarak benzer paylaşım yapan kulüplere de aynı şekilde davranılacağını ilettiğini söyledi.

Kulüp, iptal kararını reddetti

Adının gizli kalmasını isteyen SPHR temsilcisi, iptal kararına rağmen uluslararası alanda tanınan McGill markasını kullanmaya devam edeceklerini belirtti.

Temsilci, isim değişikliğini reddettiklerini ve McGill öğrencilerinin siyasi ifade hakkına sahip olduklarını söyleyerek "Bu (iptal kararı), kampüste Filistinli öğrencileri temsil eden tek grubu karalamanın bir başka bariz yolu." dedi.

Kulüp, McGill adını Instagram, Facebook, TikTok ve X hesaplarında kullanmaya devam ediyor.

Kaynak: AA
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Filistin, Orta Doğu, İnsan Hakları, Eğitim, Güncel, Son Dakika

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