MCM Black Sea\'ye Bulgaristan Ziyareti

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TCG Yüzbaşı Güngör Durmuş ve TCG Akçay tarafından, Mayın Karşı Tedbirleri Karadeniz (MCM Black Sea) Görev Grubu 2'nci Aktivasyon Faaliyetleri kapsamında, Bulgaristan'a liman ziyareti, koordinasyon toplantıları ve eğitimler yapıldı.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Karadeniz'de mayın tehdidine karşı deniz güvenliğini sağlamak amacıyla oluşturulan Mayın Karşı Tedbirleri Karadeniz (MCM Black Sea) Görev Grubu 2'nci Aktivasyon Faaliyetleri kapsamında, Sancak Gemisi TCG Yüzbaşı Güngör Durmuş ve TCG Akçay tarafından 19-22 Eylül'de Bulgaristan'ın Burgaz şehrine liman ziyareti, koordinasyon toplantıları ve eğitimler icra edildi.