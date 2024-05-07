MEB, 20 Bin Öğretmen Ataması İçin Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Uzlaştı - Son Dakika
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MEB, 20 Bin Öğretmen Ataması İçin Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Uzlaştı

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, öğretmen atamalarıyla ilgili yaptığı açıklamada, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile 20 bin öğretmen ataması konusunda uzlaştıklarını belirtti. İhtiyaçlar doğrultusunda yapılan atamalarda en çok atama yapılan ilk beş branş ise Sınıf Öğretmenliği, Özel Eğitim Öğretmenliği, Rehber Öğretmenliği, Din Kültürü Eğitmenliği ve İngilizce Öğretmenliği oldu. Atama başvuruları 20 Mayıs'ta alınmaya başlanacak ve atamalar KPSS skorunun yüzde 50'si, mülakatın yüzde 50'si olarak yapılacak.

07.05.2024 11:02
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(ANKARA) - Milli Eğitim Bakanı (MEB) Yusuf Tekin öğretmen atamalarına ilişkin yaptığı açıklamada, Hazine ve Maliye Bakanlığı 20 bin öğretmen ataması konusunda uzlaştıklarını belirterek, "İhtiyaçlar doğrultusunda bir dağılım yaptık. Personel Genel müdürlüğümüz ile toplantılar sonrası ihtiyaçlar doğrultusunda en çok atama yapılan ilk beş branş, 3 bin 263 Sınıf Öğretmenliği, 2 bin 499 Özel Eğitim Öğretmenliği, 1597 Rehber Öğretmenliği, 1594 Din kültür Eğitmenliği ve 968 İngilizce Öğretmenliği olmuştur" dedi.

Bakan Tekin öğretmen atamalarına ilişkin Bakanlık'ta düzenlenen toplantıda açıklama yaptı.  Bakan Tekin, "Cumhurbaşkanımızın talimatıyla Hazine ve Maliye Bakanlarımız ile çalışma yürütüyoruz. 20 bin öğretmen ataması konusunda uzlaştık. İhtiyaçlar doğrultusunda bir dağılım yaptık. Personel Genel müdürlüğümüz ile toplantılar sonrası ihtiyaçlar doğrultusunda en çok atama yapılan ilk 5 branş, 3 bin 263 sınıf öğretmenliği, 2 bin 499 Özel Eğitim Öğretmenliği, 1597 Rehber Öğretmenliği, 1594 Din kültür Eğitmenliği ve 968 İngilizce Öğretmenliği olmuştur" ifadelerini kullandı.

"KPSS YÜZDE 50, MÜLAKAT YÜZDE 50"

Atama başvurularının 20 Mayıs'ta alınmaya başlanacağını söyleyen Bakan Tekin'in şunları kaydetti:

"Personel Genel Müdürlüğümüz branş dağılımlarıyla ilgili çalışmalarını yürüttü. Milli Eğitim Bakanı olarak benim 'Şu branş önemlidir' ya da 'şu branş önemsizdir' diye bir bakış açım yok. Atama alanlarına başlık olarak seçilen 130'a yakın branşın tamamı benim için eşit önemdedir. Bunu yaparken de daha önce söylediğim gibi ihtiyaçlarımız, elimizdeki kadro miktarı bu çerçevede bir similasyon oluşturduk. Branş isimlerini kapatarak ihtiyaç doğrultusunda bir dağılım yapılmasını istedik. Bu çerçevede en çok atama yapmayı planladığımız 5 alanı söyleyeyim; Sınıf Öğretmenliği için 3 bin 263, Özel eğitim öğretmenliği 2 bin 499, Rehberlik Öğretmenliği 1597,  Din Kültürü Öğretmenliği 1594, ingilizce 968. Bunlar tamamen sadece atama yoluyla atama değil yüzde 50, yüzde 50 yani KPSS skorunun yüzde 50'si, mülakatın yüzde 50'si olarak yapılacak."

Yusuf Tekin, "Ekonomik parametreler açısından sıkıntılı bir dönemdeyken bize bu konuda destek olan kurumlarımıza ve Cumhurbaşkanımıza şükranlarımızı sunuyorum. Eğitim camiamıza hayırlı olsun. Personel Genel Müdürlüğümüz takvimi ilan edecek. Kesinlikle ve kesinlike aldığımız çerçevede hiçbir arkadaşımızın hakkının yenmediği süreci yürüteceğiz" dedi.

YENİ MÜFREDAT AÇIKLAMASI: "63 BİN 108 GÖRÜŞ ULAŞTI"

Kamuoyunun görüşüne açılan müfredata ilişkin de değerlendirmede bulunan Bakan Tekin, "Bu cuma gününe kadar öneriler için sistem açık olacak. 26 Nisan'dan itibaren programlarımız 1 milyon 542 bin defa indirilmiş. Bu bir rekor. Ayrıca 63 bin 108 görüş bize ulaştırılmış. Ben bu kadar yoğun bir ilginin olduğu başka bir müfredat bilmiyorum. Bu süreçten çok mutluyum. Mümkün olduğunca katılımın arttığı, farklı fikirlerin değerlendirildiği bir süreç ülkemiz için ve eğitim camiamız için çok daha hayırlı olacaktır. Her bir öneri her bir görüş ilgili arkadaşlar tarafından titizlikle değerlendirilecek, değerlendiriliyor da." şeklinde konuştu.

(BİTTİ)

Kaynak: ANKA

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