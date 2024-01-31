MEB 2024-2028 Stratejik Planı Yayımlandı

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MİLLİ Eğitim Bakanlığı'nca (MEB) 7 amaç, 33 hedef, 130 performans göstergesi ve 147 stratejinin yer aldığı 'Milli Eğitim Bakanlığı 2024-2028 Stratejik Planı' yayımlandı.

?Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'nun 'Stratejik planlama ve performans esaslı program bütçe' başlıklı 9'uncu maddesi gereğince kamu idareleri; kalkınma planları, Cumhurbaşkanı tarafından belirlenen politikalar, programlar, ilgili mevzuat ve benimsedikleri temel ilkeler çerçevesinde geleceğe ilişkin misyon ve vizyonlarını oluşturmak, stratejik amaçlar ve ölçülebilir hedefler saptamak, performanslarını önceden belirlenmiş olan göstergeler doğrultusunda ölçmek ve bu sürecin izleme ve değerlendirmesini yapmak amacıyla katılımcı yöntemlerle stratejik plan hazırlıyor. Bu kapsamda hazırlanan MEB 2024-2028 Stratejik Planı'nda 7 amaç, 33 hedef, 130 performans göstergesi ve 147 strateji yer alıyor.

EĞİTİM PAYDAŞLARI İÇİN ÖNEMLİ BİR KILAVUZ OLACAK

Milli Eğitim Bakanlığı 2024-2028 Stratejik Planı çalışmaları kapsamında öncelikli olarak program ve alt program analizi, uygulanmakta olan stratejik planın değerlendirilmesi, mevzuat analizi ile üst politika belgeleri ve paydaş görüşlerinin analizi gerçekleştirildi. Bu doğrultuda 94 bin 747 iç paydaş ile 16 bin 726 dış paydaşın planın gelişimine yönelik görüşü alındı. Stratejik planda 7 amaç, bu amaçlar altında 5 yıllık hedefler, bu hedeflerin ölçülmesine ilişkin performans göstergeleri ve hedefleri gerçekleştirmeye yönelik somut adımların yer aldığı stratejiler yer alıyor. Ayrıca hedeflerin 5 yıllık perspektifte yaklaşık maliyetlerinden yola çıkılarak tahmini kaynak ihtiyaçları hesaplandı. Planda yer alan amaç ve hedeflerin gerçekleşme durumlarının takip edilebilmesi için 'Stratejik Plan İzleme ve Değerlendirme Modeli' oluşturuldu.

Geleceğe yönelik stratejilerinin uygulanmasında şeffaf, güvenilir ve hesap verilebilirliği sağlayan bir ortamı tesis ederek kamu kaynaklarının en iyi şekilde kullanılmasını sağlayacak şekilde hazırlanan 2024-2028 Stratejik Planı, eğitim paydaşları için önemli bir kılavuz görevi görecek. Eğitim gibi önemli ve gerekli bir toplumsal ögeye ilişkin oluşturulan bu stratejik plan, kurumsal anlamda değişen koşullara uyum sağlanmasını, kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanılmasını ve hesap verebilen saydam bir yönetim anlayışını pekiştirecek bir üst politika belgesi niteliği taşıyor.

BAKAN TEKİN: BİZE IŞIK TUTACAK VE KARARLILIĞIMIZI ARTIRACAK

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 2024-2028 Stratejik Planı'na ilişkin sunuş bölümünde yaptığı değerlendirmede; bireylerin yaşadığı topluma uyum sağlaması, kişilik kazanması, iyi bir insan ve vatandaş olmasının ancak nitelikli bir eğitim vasıtasıyla gerçekleşeceğini vurgulayarak, "Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılı olan Türkiye Yüzyılı'nda kurumların belirlediği hedeflere ulaşmasında temel yapı taşlarından biri olan stratejik planlama, Bakanlığımızın yürüttüğü faaliyetlerin yönetiminde ve milli eğitim alanında atılacak adımlarda bize ışık tutacak ve kararlılığımızı artıracak bir olgu olarak karşımıza çıkmaktadır" dedi.

Bakanlığın öncelikli hedefleri arasında motivasyonu yüksek, öz güven sahibi, merak eden, sorgulayan, analiz yapabilen ama aynı zamanda erdemli, merhametli ve vicdanlı gençler yetiştirmek olduğunu ifade eden Tekin, şunları kaydetti:

"İstiklalden istikbale Türkiye Yüzyılı'nı inşa etmek vizyonu ile gelenek ve gelecek arasında sağlam köprüler kuracağımızdan eminiz. Ülkemiz; sahip olduğu değerleri, birikimleri, 2053, 2071 hedefleri ve Türkiye Yüzyılı vizyonuyla gerçekten büyük bir ülkedir. Cumhuriyetimizin 100'üncü yılının görkeminin gücü ile önümüzdeki yüzyılın planlarını yapmak, projeksiyonunu çizmek ve önümüzdeki yüzyılın ana gücünün Türkiye ve Türk milleti olması maksadıyla görevimiz olan maarif davasını layıkıyla yürüteceğimize inancım tamdır. En kıymetli hazinemiz olan evlatlarımıza ilişkin bizi bu hedeflerimize ulaştıracak, istikbalimizin mimari yapısını oluşturacak olan Türkiye Yüzyılı hedefimizin yol göstericisi ve toplumsal eğitim seferberliğimizin belgesi olacağına inandığım Milli Eğitim Bakanlığı 2024-2028 Stratejik Planı'nı kamuoyuna sunmaktan, belirlediğimiz hedefler doğrultusunda azim ve kararlılıkla çalışacağımızı bildirmekten kıvanç duyarım."