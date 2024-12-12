MEB, \'Ailemle Eğitim Yolculuğum\' Projesini Başlatıyor

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MİLLİ Eğitim Bakanlığı (MEB), öğrencilerin eğitim-öğretim süreçlerine ailelerin etkin katılımını sağlamak amacıyla 'Ailemle Eğitim Yolculuğum' projesini hayata geçirecek.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in, yeni eğitim öğretim döneminden itibaren eğitim süreçlerinde 'okul-öğretmen-aile' ilişkisini güçlendirecek adımlar atılacağı yönündeki açıklamalarıyla başlatılan 'Velivizyon' projesi, 'Maarif Modeli Ebeveyn Okulları' ve 'Veli Rehber Kitapları'nın ardından 'Ailemle Eğitim Yolculuğum' isimli yeni bir proje hayata geçiriliyor. Projeyle, öğrencilerin çok yönlü gelişimlerini desteklemek amacıyla uygulanmaya başlatılan Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamında ailelerin eğitim süreçlerine etkin katılımıyla öğrencilerin sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif alanlarda da gelişiminin teşvik edilmesi, okul-aile ilişkisinin güçlendirilmesi hedefleniyor. Temel Eğitim Genel Müdürlüğü'ne bağlı anaokulu, ilkokul ve ortaokullarda yürütülecek proje kapsamında öğrenciler; sanatsal, kültürel ve sportif faaliyetlerle sosyal sorumluluk çalışmalarına aileleriyle birlikte katılacak. Ayrıca ailelerin çocuklarıyla daha derin bağlar kurmaları, kaliteli zaman geçirmeleri de projenin hedefleri arasında yer alıyor. 'Ailemle Eğitim Yolculuğum' projesi anaokulu, ilkokul ve ortaokullarda uygulanacak.

FAALİYETLER, VELİLERE MADDİ YÜK GETİRMEYECEK ŞEKİLDE PLANLANACAK

Uygulama kılavuzu yayımlanan 'Ailemle Eğitim Yolculuğum' projesi kapsamında etkinlikler planlanırken her öğrencinin en az bir sanat ya da spor dalında beceri kazanması teşvik edilecek. Bu kapsamda, öğrencilerin aileleriyle birlikte sosyal, kültürel veya sportif faaliyetlere katılımları sağlanacak. Projeyle ayrıca öğrencilerin aileleriyle birlikte sosyal sorumluluk ve toplum hizmeti çalışmalarına katılmaları da teşvik edilecek. Proje etkinlikleri; öğrencilerin ilgi, istek, ihtiyaç ve yetenekleri göz önünde bulundurularak belirlenecek ve gönüllülük esasına dayalı olacak. Faaliyetler, velilere maddi yük getirmeyecek şekilde planlanacak. Etkinliklerin planlanması amacıyla okullarda 'Ailemle Eğitim Yolculuğum Etkinlikler Kurulu' oluşturulacak. Kurul; öğretmenler, öğrenciler, okul aile birliği ve gönüllü velilerle iş birliği yaparak etkinliklerin verimli bir şekilde yürütülmesini sağlayacak.