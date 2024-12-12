MEB, 'Ailemle Eğitim Yolculuğum' Projesini Başlatıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

MEB, 'Ailemle Eğitim Yolculuğum' Projesini Başlatıyor

MEB, \'Ailemle Eğitim Yolculuğum\' Projesini Başlatıyor

Milli Eğitim Bakanlığı, ailelerin eğitim süreçlerine etkin katılımını sağlamak amacıyla 'Ailemle Eğitim Yolculuğum' isimli yeni bir projeyi hayata geçiriyor. Proje ile öğrencilerin sosyal ve kültürel gelişimlerinin desteklenmesi hedefleniyor.

12.12.2024 17:11  Güncelleme: 17:12
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

MİLLİ Eğitim Bakanlığı (MEB), öğrencilerin eğitim-öğretim süreçlerine ailelerin etkin katılımını sağlamak amacıyla 'Ailemle Eğitim Yolculuğum' projesini hayata geçirecek.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in, yeni eğitim öğretim döneminden itibaren eğitim süreçlerinde 'okul-öğretmen-aile' ilişkisini güçlendirecek adımlar atılacağı yönündeki açıklamalarıyla başlatılan 'Velivizyon' projesi, 'Maarif Modeli Ebeveyn Okulları' ve 'Veli Rehber Kitapları'nın ardından 'Ailemle Eğitim Yolculuğum' isimli yeni bir proje hayata geçiriliyor. Projeyle, öğrencilerin çok yönlü gelişimlerini desteklemek amacıyla uygulanmaya başlatılan Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamında ailelerin eğitim süreçlerine etkin katılımıyla öğrencilerin sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif alanlarda da gelişiminin teşvik edilmesi, okul-aile ilişkisinin güçlendirilmesi hedefleniyor. Temel Eğitim Genel Müdürlüğü'ne bağlı anaokulu, ilkokul ve ortaokullarda yürütülecek proje kapsamında öğrenciler; sanatsal, kültürel ve sportif faaliyetlerle sosyal sorumluluk çalışmalarına aileleriyle birlikte katılacak. Ayrıca ailelerin çocuklarıyla daha derin bağlar kurmaları, kaliteli zaman geçirmeleri de projenin hedefleri arasında yer alıyor. 'Ailemle Eğitim Yolculuğum' projesi anaokulu, ilkokul ve ortaokullarda uygulanacak.

FAALİYETLER, VELİLERE MADDİ YÜK GETİRMEYECEK ŞEKİLDE PLANLANACAK

Uygulama kılavuzu yayımlanan 'Ailemle Eğitim Yolculuğum' projesi kapsamında etkinlikler planlanırken her öğrencinin en az bir sanat ya da spor dalında beceri kazanması teşvik edilecek. Bu kapsamda, öğrencilerin aileleriyle birlikte sosyal, kültürel veya sportif faaliyetlere katılımları sağlanacak. Projeyle ayrıca öğrencilerin aileleriyle birlikte sosyal sorumluluk ve toplum hizmeti çalışmalarına katılmaları da teşvik edilecek. Proje etkinlikleri; öğrencilerin ilgi, istek, ihtiyaç ve yetenekleri göz önünde bulundurularak belirlenecek ve gönüllülük esasına dayalı olacak. Faaliyetler, velilere maddi yük getirmeyecek şekilde planlanacak. Etkinliklerin planlanması amacıyla okullarda 'Ailemle Eğitim Yolculuğum Etkinlikler Kurulu' oluşturulacak. Kurul; öğretmenler, öğrenciler, okul aile birliği ve gönüllü velilerle iş birliği yaparak etkinliklerin verimli bir şekilde yürütülmesini sağlayacak.

Kaynak: DHA

Milli Eğitim Bakanlığı, Politika, Eğitim, Güncel, Spor, Son Dakika

Son Dakika Güncel MEB, 'Ailemle Eğitim Yolculuğum' Projesini Başlatıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

17:48 Abdullah Gül, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı tebrik etti Abdullah Gül, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı tebrik etti
17:29 MİT Başkanı İbrahim Kalın, Şam’daki Emevi Camii’nde MİT Başkanı İbrahim Kalın, Şam'daki Emevi Camii'nde
15:42 İsrail, Suriye’yi neden işgale başladı Başbakanlık ofisinden açıklama var İsrail, Suriye'yi neden işgale başladı? Başbakanlık ofisinden açıklama var
15:16 Almanya’dan Acil Durum Uyarısı Almanya'dan Acil Durum Uyarısı
14:02 Genç kadın kıskançlık tartışması esnasında eşinin tabancasıyla vurularak öldü Genç kadın kıskançlık tartışması esnasında eşinin tabancasıyla vurularak öldü
00:05 Meclis’te ’Yenidoğan’ tartışması Meclis'te 'Yenidoğan' tartışması
00:01 ABD, Suriye’deki teröristlere bir kez daha sahip çıktı: Tahammül etmeyeceğiz ABD, Suriye'deki teröristlere bir kez daha sahip çıktı: Tahammül etmeyeceğiz
23:59 Somali ve Etiyopya arasındaki krizi Türkiye çözdü Somali ve Etiyopya arasındaki krizi Türkiye çözdü
23:21 Kerem Demirbay’dan Turgut Doman için olay yaratacak sözler Kerem Demirbay'dan Turgut Doman için olay yaratacak sözler
23:18 Suriye’de Baas Partisi çalışmalarını süresiz olarak askıya aldı Suriye'de Baas Partisi çalışmalarını süresiz olarak askıya aldı
23:16 Sosyal medya platformları çöktü, Twitter’dan paylaşım gecikmedi Sosyal medya platformları çöktü, Twitter'dan paylaşım gecikmedi
23:07 Nobel ödüllü Acemoğlu, İsveç Kralı’nın verdiği yemeğe katıldı Nobel ödüllü Acemoğlu, İsveç Kralı'nın verdiği yemeğe katıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.12.2024 18:07:31. #1.12#
SON DAKİKA: MEB, 'Ailemle Eğitim Yolculuğum' Projesini Başlatıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.