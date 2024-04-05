MEB, öğrencilere yönelik ara tatil etkinlik kitabı hazırladı

Güncel

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), evde aile ile geçirilen zamanın niteliğinin artırılması, çocuklara zenginleştirilmiş bir çevre sunulması amacıyla okul öncesi eğitim, ilkokul ve ortaokul öğrencilerine yönelik "Ara Tatil Etkinlik Kitabı" hazırlandı.

Bakanlığın internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, etkinlik kitabı, 6-14 Nisan arasındaki ara tatilde çocukların okul ile ev arasındaki devamlılığını destekleyerek bilgi, beceri ve tutumların kalıcılığının sağlanması için tamamı özgün etkinliklerden oluşuyor.

Bu kapsamda "Okul Öncesi Eğitim Ara Tatil Takvimi"nde çocukların aileleri ile doğada zaman geçirmesi için "Doğada Bir Gün", ailece evde yapılacak bir etkinlik veya bir oyunun yer aldığı "Aile Zamanı" ve çocukların okulda öğrendiklerini evde pekiştirmesine fırsat sağlamak için "Günün Etkinliği" başlıklarına yer verildi.

İlkokul öğrencilerine yönelik hazırlanan "7'den 70'e İlkokul Ara Tatil Etkinlik Kitabı"nda Ramazan Bayramı ile ilgili değerlere yer verildi. Öğrencilere yönelik hem eğlendiren hem de öğreten çeşitli etkinlikler hazırlandı.

Ortaokul öğrencileri için hazırlanan "7'den 70'e Ara Tatil Etkinlik Kitabı"nda ise derslere yönelik etkinlikler ve deneyler yer aldı.

Temel Eğitim Genel Müdürlüğü tarafından dijital ortamda ve basıma hazır şekilde hazırlanan kitapta EBA'da yer alan içeriklere yönlendirmeler yapılarak dijital oyun bağlantılarına yer verildi.

Ara tatil sürecinin Ramazan Bayramı'nı da kapsaması nedeniyle arife gününden başlayarak milli ve manevi değerleri de önceleyen bir süreç tasarlandı.