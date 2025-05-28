MEB'den Dünya Oyun Oynama Günü Mesajı

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 28 Mayıs Dünya Oyun Oynama Günü dolayısıyla paylaşım yaptı.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, şu ifadelere yer verildi:

"Çocuklar oynayarak büyüsün, eğlenerek öğrensin. Oyun, çocuklarımıza empati kurmayı, takım ruhu kazanmayı, paylaşmayı, başkalarının hak ve hukukuna saygı göstererek yarışmayı, kaybettiğinde yeniden hedef belirlemeyi, kazananı alkışlayarak demokrasi kültürü edindiği muhteşem bir eğitim biçimidir. Böylesine etkin bir öğrenme biçimi olan oyun, aynı zamanda çocuklarımızın fiziksel, ruhsal ve toplumsal gelişiminin de en önemli kilit taşlarındandır. Geleneksel oyunlarımız öncelikli olmak üzere okul bahçelerimizi evlatlarımız için elverişli ve donanımlı oyun alanlarına çevirme gayretimizi kararlılıkla sürdürüyoruz."