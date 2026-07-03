MEB'den LGS Okulları için Yeni Düzenleme - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

MEB'den LGS Okulları için Yeni Düzenleme

03.07.2026 12:03
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

MEB, merkezi sınav puanıyla öğrenci alacak okulları değerlendirecek il komisyonlarını yeniden düzenledi.

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) yapılan düzenlemeyle, merkezi sınav puanıyla öğrenci almak isteyen okulları değerlendirecek il komisyonları, incelemelerini Bakanlık tarafından hazırlanan kılavuz doğrultusunda yapacak.

"Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" Resmi Gazete'de yayımlandı.

Değişiklikle, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavın puanıyla öğrenci alan okullara ilişkin iş ve işlemler yeniden düzenlendi.

Buna göre, aday okulun, merkezi sınav puanıyla öğrenci alan okul kapsamına alınmasında ve mevcut okulun izleme sürecinde, akademik başarının yanı sıra gerçekleştirilen proje ve program dışı faaliyetler, alınan sertifika, tescil ve belgeler, ulusal ve uluslararası yarışmalara katılım ve elde edilen başarılar ile paydaşlarla yürütülen işbirliği çalışmaları değerlendirilecek.

Merkezi sınav puanıyla öğrenci almak isteyen aday okulların başvuruları, bundan böyle ocak ayında olmak üzere il veya ilçe milli eğitim müdürlüklerine yapılacak.

Valilik onayıyla il milli eğitim müdürünün görevlendireceği, okulun bağlı bulunduğu birimi temsilen 1 il müdür yardımcısı veya şube müdürü ile 2 eğitim müfettişinden oluşan il değerlendirme komisyonu, aday okulları Bakanlıkça hazırlanan kılavuzda yer alan ölçütlere göre inceleyerek değerlendirme raporunu oluşturacak.

Takvim yeniden düzenlendi

Yönetmelik değişikliğiyle, merkezi sınav puanıyla öğrenci almak isteyen okulların, başvuru, değerlendirme ve onay aşamalarına ilişkin takvim yeniden belirlendi.

Bu kapsamda il değerlendirme komisyonu, aday okullara ilişkin değerlendirmesini şubat sonuna kadar il teklif komisyonuna sunacak.

Söz konusu okulların il teklif komisyonu tarafından değerlendirilmesinin ardından martın sonuna kadar oluşturulan rapor, Bakanlığın ilgili birimine gönderecek.

Bakanlık tespit komisyonu, aday okullara dair mütalaalarını nisanın sonuna kadar tamamlayacak ve tekliflerini Bakan onayına sunacak. Onaylanan okullar, en geç mayıs sonuna kadar ilgili valiliğe bildirilecek.

İzleme ve değerlendirme faaliyetleri, eş güdüm içerisinde yürütülecek

Ayrıca yapılan değişiklikle, ilgili okulların izleme ve değerlendirme faaliyetleri, Bakanlıkça hazırlanan kılavuzdaki ölçütler esas alınarak ilgili genel müdürlüğün izleme ve değerlendirme daire başkanlığı koordinesinde, il teklif komisyonuyla eş güdüm içerisinde yürütülecek.

Öte yandan, resmi ortaöğretim okullarından mezun olan yabancı uyruklu öğrencilere, talepleri halinde, düzenlenen diplomanın yanında Türkçe ve yabancı dilde düzenlenen Anadolu lisesi diploması da verilebilecek.

Kaynak: AA

Politika, Eğitim, Güncel, LGS, Son Dakika

Son Dakika Güncel MEB'den LGS Okulları için Yeni Düzenleme - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sivas’ta Kızılırmak’ta akıntıya kapılan 3 kişiden 2’si kayboldu Sivas'ta Kızılırmak'ta akıntıya kapılan 3 kişiden 2'si kayboldu
Zakkum yedikten sonra fenalaştı Zakkum yedikten sonra fenalaştı
Gözaltına alınan Deniz Göktaş ile ilgili 185 CİMER başvurusu Gözaltına alınan Deniz Göktaş ile ilgili 185 CİMER başvurusu
İlk gününde yoğun ilgi Depozito makineleri önünde metrelerce sıra İlk gününde yoğun ilgi! Depozito makineleri önünde metrelerce sıra
Kamuran İnselel’e büyük vefasızlık Belediye görevlileri defnetti Kamuran İnselel'e büyük vefasızlık! Belediye görevlileri defnetti
Sinan Akçıl ve Murda Arasında Milli Marş Polemiği Sinan Akçıl ve Murda Arasında Milli Marş Polemiği

12:06
Teklif Meclis’te En düşük emekli aylığı belli oldu
Teklif Meclis'te! En düşük emekli aylığı belli oldu
11:31
Deniz Göktaş’a destek için adliyeye giden Kılıçdaroğlu’na protesto
Deniz Göktaş'a destek için adliyeye giden Kılıçdaroğlu'na protesto
10:36
Bedelli askerlik, 65 yaş aylığı, evde bakın yardımı Milyonları etkileyen ödemeler arttı
Bedelli askerlik, 65 yaş aylığı, evde bakın yardımı! Milyonları etkileyen ödemeler arttı
10:12
İran Hamaney’e veda ediyor Türkiye’den isimler de törende
İran Hamaney'e veda ediyor! Türkiye'den isimler de törende
10:04
Emekli ve memurun zam oranı netleşti İşte meslek meslek yeni maaşlar
Emekli ve memurun zam oranı netleşti! İşte meslek meslek yeni maaşlar
10:01
Enflasyon rakamları belli oldu
Enflasyon rakamları belli oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.07.2026 12:43:06. #7.13#
SON DAKİKA: MEB'den LGS Okulları için Yeni Düzenleme - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.