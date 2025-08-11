MEB Hikaye Yazma Yarışması Başvuruları Tamamlandı

Milli Eğitim Bakanlığının (MEB) öğretmenlere yönelik düzenlediği "Öğretmen Yazar, Çocuk Çiçek Açar" temalı hikaye yazma yarışmasında başvurular tamamlandı, 2 bin 76 eser için değerlendirme süreci başladı.

MEB'den yapılan açıklamaya göre, Temel Eğitim Genel Müdürlüğü koordinasyonunda gerçekleştirilen "Öğretmen Yazar, Çocuk Çiçek Açar" temalı öğretmenler arası hikaye yazma yarışmasının başvuruları tamamlandı.

1. sınıf seviyesinde 741, 2. sınıf seviyesinde 527, 3. sınıf seviyesinde 392 ve 4. sınıf seviyesinde 416 olmak üzere toplam 2 bin 76 başvurunun yapıldığı yarışmada, değerlendirme süreci bugünden itibaren 5 Eylül'e kadar sürecek.

Öğretmenlerin pedagojik bilgi ve deneyimlerini yazarlık yetenekleriyle birleştirmelerine imkan sağlayacak yarışmayla, öğrencilerin yaş ve gelişim düzeylerine uygun, değer temelli, eğitici, ilgi çekici, eğitim ortamlarında kullanılabilecek ve çocuk edebiyatına özgün katkılar sunacak hikayelerin yazılması hedefleniyor.

Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli ile uyumlu ve Türk kültüründen ilham alan hikaye kaynaklarının oluşturulmasına zemin hazırlanması amaçlanan yarışma kapsamında dereceye giren ve uygun görülen eserlerin Bakanlık tarafından yayımlanması ve tüm ilkokullara dağıtımının yapılması planlanıyor.

Değerlendirme sürecinin ardından dereceye giren eserler, 8 Eylül'de ilan edilecek.

Yarışmaya ilişkin detaylı bilgilere, "https://ogretmenyazar.eba.gov.tr" adresinden ulaşılabiliyor.