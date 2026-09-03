MEB ile 15 üniversite afet risklerine karşı işbirliği protokolü imzaladı - Son Dakika
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MEB ile 15 üniversite afet risklerine karşı işbirliği protokolü imzaladı

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Milli Eğitim Bakanlığı, eğitim kurumu binalarının afet risklerini azaltmak ve yapısal güvenliğini değerlendirmek için 15 üniversiteyle işbirliği protokolü imzaladı. Protokol kapsamında 81 ilde yürütülecek çalışmalarla, bu yıl içinde yaklaşık 900 binanın incelendiği ve 396'sı için yıkım kararı verildiği bildirildi.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ile 15 üniversite arasında eğitim kurumu binaları ve eklentilerinde afet risklerinin azaltılması, yapısal güvenliğin değerlendirilmesi ve araştırma geliştirme çalışmalarının yürütülmesine yönelik işbirliği protokolü imzalandı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, "Eğitim Kurumu Binaları ve Eklentilerinde Yapısal Afet Risklerinin Azaltılması ve AR-GE Çalışmaları Yapılmasına İlişkin Protokol", Mogan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Uygulama Oteli'nde düzenlenen törenle imza altına alındı.

Protokolle, Bakanlığın eğitim yapıları alanındaki saha tecrübesi, veri birikimi ve kurumsal kapasitesi ile üniversitelerin bilimsel bilgi birikimi, akademik uzmanlığı ve teknik kapasitesi bir araya getirildi. 81 ili kapsayacak şekilde kurgulanan işbirliği kapsamında üniversiteler için çalışma bölgeleri belirlenecek.

Protokol kapsamında, Bakanlığa bağlı her tür ve kademedeki eğitim kurumu binaları ile eklentilerinin afetlere direncinin artırılması, afet risklerinin tespit edilerek azaltılması ve yapısal güvenliklerinin değerlendirilmesine yönelik çalışmalar yürütülecek.

Ayrıca yapıların güçlendirme, bakım, onarım ve yenileme ihtiyaçlarının belirlenmesi, bina envanterlerinin geliştirilmesi, risk önceliklendirme ve AR-GE çalışmalarının gerçekleştirilmesi amaçlanıyor.

Üniversitelerle yürütülecek işbirliği çerçevesinde eğitim yapılarında gözlemsel ve ayrıntılı yapısal incelemeler, bina performans analizleri, malzeme ve zemin incelemeleri ile hasar tespit çalışmaları yapılabilecek. Güçlendirme, büyük onarım ve tadilat projelerinin hazırlanması ve kontrolünün yanı sıra enerji verimliliği, yangın güvenliği, erişilebilirlik, yapı sağlığının izlenmesi, teknik danışmanlık, eğitim ve AR-GE faaliyetleri yürütülebilecek.

Çalışmalardan elde edilecek teknik verilerin bilimsel yöntemlerle analiz edilerek Bakanlığın karar destek mekanizmalarına, afet risk azaltma politikalarına ve afet yönetimi stratejilerine katkı sağlaması hedefleniyor.

Üniversiteler işbirliğiyle yaklaşık 900 bina incelendi

Üniversitelerle teknik işbirliğinin ilk uygulamaları bu yıl içinde gerçekleştirildi. Pamukkale, Fırat ve Karadeniz Teknik üniversiteleriyle başlangıçta 646 binanın incelenmesi planlanırken, sahadan gelen ilave taleplerle yaklaşık 900 bina yerinde incelendi.

Gerekli görülen yapılarda deprem tahkikleri gerçekleştirildi ve değerlendirmeler sonucunda incelenen binalardan 396'sı için yıkım kararı verildi. Diğer yapılar için proje hazırlama, valiliklere bildirim ve teknik çalışma süreçleri yürütüldü.

Bu çalışmalarla üniversitelerin akademik bilgi ve uzmanlığından yararlanılarak sahadaki tespit ve analiz süreçleri hızlandırıldı, yıkım ve güçlendirme gibi kritik kararların bilimsel ve objektif kriterlerle alınmasına katkı sağlandı.

15 üniversiteyle 81 ili kapsayan işbirliği

Protokol kapsamında, Akdeniz, Aydın Adnan Menderes, Erzurum Teknik, Gaziantep, Gazi, İstanbul Teknik, Ondokuz Mayıs, Pamukkale, Kafkas, Karadeniz Teknik, Konya Teknik, KTO Karatay, Tekirdağ Namık Kemal, Van Yüzüncü Yıl ve Yıldız Teknik üniversiteleriyle işbirliği yapılacak.

Kaynak: AA

Milli Eğitim Bakanlığı, Güncel, Son Dakika

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