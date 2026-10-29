MEB'in düzenlediği Cumhuriyet'in 103. yılı yarışmasında dereceye girenler ödül aldı - Son Dakika
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MEB'in düzenlediği Cumhuriyet'in 103. yılı yarışmasında dereceye girenler ödül aldı

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MEB\'in düzenlediği Cumhuriyet\'in 103. yılı yarışmasında dereceye girenler ödül aldı
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Cumhuriyet'in 103. yılı için MEB Temel Eğitim Genel Müdürlüğünce düzenlenen resim, şiir ve kompozisyon yarışmasında dereceye giren öğrenciler, Şura Salonu'ndaki törenle ödüllerini aldı. Törene Bakan Yardımcısı Celile Eren Ökten ve Genel Müdür Ebubekir Sıddık Savaşçı katıldı.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Temel Eğitim Genel Müdürlüğünce Cumhuriyet'in 103. yılı kutlamaları kapsamında düzenlenen "Birlik Bizim, Kardeşlik Bizim, Cumhuriyet Bizim" konulu resim, şiir ve kompozisyon yarışmasında dereceye giren öğrenciler, düzenlenen törenle ödüllerini aldı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, MEB Şura Salonu'nda gerçekleştirilen ödül töreninde Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Celile Eren Ökten, Temel Eğitim Genel Müdürü Ebubekir Sıddık Savaşçı, Ankara İl Milli Eğitim Müdürü Murat Küçükali, öğrenciler, öğretmenler ve davetliler yer aldı.

Cumhuriyet'in ilanının 103. yılı dolayısıyla öğrencilerin milli birlik, beraberlik, kardeşlik ve Cumhuriyet bilincini sanatsal ve edebi çalışmalarla ifade etmelerini desteklemek amacıyla düzenlenen yarışmaya, Türkiye genelindeki resmi ilkokul, ortaokul ve imam hatip ortaokulu öğrencileri katıldı.

Yarışma kapsamında ilkokul ve birleştirilmiş sınıf uygulaması yapan ilkokul öğrencileri resim dalında, ortaokul ve imam hatip ortaokulu öğrencileri ise resim, şiir ve kompozisyon dallarında eserlerini sundu.

Akademisyenler ve öğretmenlerden oluşan değerlendirme komisyonunun 20-22 Ekim'de gerçekleştirdiği çalışmalar sonucunda dereceye giren eserler belirlendi.

"Cumhuriyet, her gün emek vererek yaşatmamız gereken ortak bir sorumluluktur"

Törende konuşan Bakan Yardımcısı Ökten, Cumhuriyet'in milletin inancının, kararlılığının ve vatan sevgisinin en güçlü eserlerinden biri olduğunu, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının önderliğinde verilen Milli Mücadele'nin, bağımsızlığın kıymetini ortaya koyduğunu ifade etti.

Cumhuriyet'in geleceğinin bilime önem veren, araştıran, sorgulayan, üreten, sanat, edebiyat ve kültürle kendini geliştiren nesillerin ellerinde yükseleceğini vurgulayan Ökten, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin de temelini oluşturan milli ve manevi mirasın korunmasının ve bilgiyle, beceriyle zenginleştirilmesinin önemine dikkati çekti.

Ökten, Cumhuriyet'in yalnızca geçmişten devralınan bir değer değil, her gün emek verilerek yaşatılması gereken ortak bir sorumluluk olduğunu ve bu sorumluluğun eğitim, bilim, üretim, hak ve özgürlüklere saygı, milli birlik ve beraberliğin korunmasıyla yerine getirilebileceğini ifade ederek, yarışmada dereceye giren öğrencileri tebrik etti.

Ödül töreninde, Ankara'nın Etimesgut ilçesindeki Mahir Başer İlkokulu öğrencilerinin hazırladığı "Kardeşlik Gemisi" adlı gösteri ile Ankara İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı okullarda görev yapan öğretmenlerin sahnelediği halk oyunları gösterisi sunuldu.

Program kapsamında yarışmada dereceye giren öğrencilere ödülleri takdim edilirken öğrencilerin hazırladığı eserler de sergilendi.

Kaynak: AA
Celile Eren ÖktenKültür SanatEğitimGüncelSon Dakika

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