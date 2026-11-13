MEB'in hazırladığı 138 etkinlik kartından 92'si 9 ve 10. sınıflara sunuldu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

MEB'in hazırladığı 138 etkinlik kartından 92'si 9 ve 10. sınıflara sunuldu

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Yorum yap

Milli Eğitim Bakanlığı, 9 ve 10. sınıf düzeyindeki 9 ortak dersin öğretim programlarını esas alarak 138 etkinlik kartı hazırladı, bunlardan 92'si OGM Materyal'de yayımlandı. Programın 11 ve 12. sınıflara yaygınlaştırılması hedefleniyor.

Milli Eğitim Bakanlığı, iklim değişikliğiyle mücadele ve sürdürülebilir gelecek hedefleri doğrultusunda yürüttüğü Yeşil Beceri ve Dijital Dönüşüm Programı ile öğrencilerin çevre bilinci ve dijital yetkinliklerini geliştirmeye yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Yeşil Beceri ve Dijital Dönüşüm Programı kapsamında 9 ve 10. sınıflar için 138 etkinlik kartı hazırlanırken çalışmaların 11 ve 12. sınıfları da kapsayacak şekilde yaygınlaştırılması hedefleniyor.

Türkiye'nin ev sahipliğinde Antalya'da düzenlenen Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı (COP31) kapsamında iklim değişikliğiyle mücadelede eğitimin rolü öne çıkarken Milli Eğitim Bakanlığı da öğrencilerin yeşil ve dijital becerilerini geliştirmeye yönelik çalışmalarına devam ediyor.

Bu doğrultuda 2024-2025 eğitim öğretim yılında başlatılan Yeşil Beceri ve Dijital Dönüşüm Programı ile öğrencilerin çevresel sorunlara yönelik farkındalık kazanmalarının yanı sıra bu sorunlara çözüm üretebilecek bilgi ve becerilerle donatılması amaçlanıyor.

Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin bütüncül eğitim ve beceri temelli öğrenme yaklaşımı doğrultusunda yürütülen program kapsamında, ortaöğretim derslerinin içerikleri yeşil ve dijital becerileri destekleyen etkinliklerle zenginleştiriliyor.

9 ve 10. sınıflar için 138 etkinlik kartı hazırlandı

Program kapsamında 2025'te 9 ve 10. sınıf düzeyindeki 9 ortak dersin öğretim programları esas alınarak 138 etkinlik kartı hazırlandı. Bu kartlardan 92'si, öğretmen ve öğrencilerin kullanımına sunulmak üzere OGM Materyal'in resmi internet sitesinde yayımlandı.

Çalışmaların ikinci aşamasında ise 11 ve 12. sınıf düzeyleri için matematik, fizik, kimya, biyoloji, Türk dili ve edebiyatı, tarih, coğrafya, felsefe ile din kültürü ve ahlak bilgisi derslerine yönelik yeni etkinlik kartları geliştiriliyor.

İklim dostu çözümler dijital becerilerle destekleniyor

Hazırlanan etkinliklerle öğrencilerin enerji verimliliği, sıfır atık, doğal kaynakların sürdürülebilir kullanımı ve iklim değişikliği gibi konularda bilgi ve farkındalık kazanmaları hedefleniyor.

Bunun yanında kodlama, yapay zeka ve dijital güvenlik alanlarındaki becerilerin geliştirilmesiyle öğrencilerin teknolojiyi çevresel sorunların çözümünde kullanabilmeleri amaçlanıyor.

Türkiye'nin iklim eylemi hedefleri ve Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları ile uyumlu olarak yürütülen programın ortaöğretimin tüm sınıf düzeylerine yaygınlaştırılması planlanıyor.

Kaynak: AA
Milli Eğitim BakanlığıTeknolojiEğitimGüncelÇevreSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

1000

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

10 anket firmasının ortalaması alındı İşte partilerin oy oranları 10 anket firmasının ortalaması alındı! İşte partilerin oy oranları
Ecevit’in davetiyle CHP’ye katılmıştı 60 yıl sonra çizgisini değiştirdi Ecevit'in davetiyle CHP'ye katılmıştı! 60 yıl sonra çizgisini değiştirdi
Şara’nın eşi Latife el-Durubi’nin inanılmaz yükselişi Şara'nın eşi Latife el-Durubi'nin inanılmaz yükselişi
Zemin tartışması sona erdi, Süper Kupa finali RAMS Park’ta oynanacak Zemin tartışması sona erdi, Süper Kupa finali RAMS Park'ta oynanacak
Erişah Arıcan, görevi bırakmamak için direniyor mu Erişah Arıcan, görevi bırakmamak için direniyor mu?
Ons altın 13 ayın en düşüğünde: İslam Memiş kimleri uyardı Ons altın 13 ayın en düşüğünde: İslam Memiş kimleri uyardı?
18:56
Bakan Gürlek: 3 faili meçhul cinayet daha aydınlatıldı
Bakan Gürlek: 3 faili meçhul cinayet daha aydınlatıldı
18:37
AİHM kararı için yapılan itiraz: Kavala’ya üst mahkemeden de ret
AİHM kararı için yapılan itiraz: Kavala'ya üst mahkemeden de ret
18:19
Brooklyn’de çöken binada 8 ölü: Çökme anı daire kamerasında
Brooklyn'de çöken binada 8 ölü: Çökme anı daire kamerasında
18:11
Galatasaray yönetiminde iki ayrılık: Gerginlik 27 Ekim’de başlamıştı
Galatasaray yönetiminde iki ayrılık: Gerginlik 27 Ekim'de başlamıştı
18:07
Bilal Erdoğan’a sevgi seli Kalabalıktan adım atmakta zorlandı
Bilal Erdoğan’a sevgi seli! Kalabalıktan adım atmakta zorlandı
17:23
İsrail televizyonunda Türkiye tartışması Sunucu yayını kesmek zorunda kaldı
İsrail televizyonunda Türkiye tartışması! Sunucu yayını kesmek zorunda kaldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.11.2026 19:25:03. #.0.3#
SON DAKİKA: MEB'in hazırladığı 138 etkinlik kartından 92'si 9 ve 10. sınıflara sunuldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android