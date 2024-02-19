MEB, İngilizce öğretmenlerine mesleki gelişim seti sunuyor

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) öncülüğünde, İngilizce öğretmenlerinin mesleki gelişimlerini güçlendirmek amacıyla "Birlikte İngilizce" projesi kapsamında hazırlanan sürekli mesleki gelişim seti, Öğretmen Bilişim Ağı (ÖBA) üzerinden İngilizce öğretmenlerinin erişimine açıldı.
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, sürekli mesleki gelişim seti, Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü, British Council ve Sabancı Vakfı işbirliğinde İngiltere ve Türkiye'den uzman eğitmenler tarafından hazırlandı.
Bakanlığın çevrim içi platformu ÖBA üzerinden Türkiye'deki 81 bin İngilizce öğretmenine ulaşmayı hedefleyen ve farklı konu başlıklarında 11 kitapçıktan oluşan set, interaktif modülleriyle öğretmenlere etkileşim fırsatı tanıyacak.
Setteki kitap ve dijital içerikler, öğretmenlerin ders planlama, sınıf yönetimi, etkili kaynak kullanımı, kapsayıcılık ve değerlendirme uygulamaları konularında yetkinliklerini artırmayı amaçlıyor.
Mesleki gelişim setinin tanıtımı yapıldı
Setin bir otelde düzenlenen tanıtım toplantısına, Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürü Cevdet Vural, British Council Eğitim Direktörü Ayşen Güven, Sabancı Vakfı Genel Müdürü Nevgül Bilsel Safkan ile Türkiye'nin farklı illerinden İngilizce öğretmenleri katıldı.
Vural, toplantının açılışındaki konuşmasında İngilizcenin küresel ölçekteki önemini anlattı ve setteki kitapçıkların İngilizce öğretmenlerinin kendi mesleki gelişimlerine ve öğrencilerin İngilizce dil becerilerini daha etkili bir şekilde kullanmalarına yardımcı olacağını vurguladı.
Güven de projeyle daha nitelikli, etkileşimli ve eğlenceli ders planlarının sunulacağına inandığını ifade etti.
Safkan da kitap setinin yaygınlaşmasının önemli olduğunu vurguladı.
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