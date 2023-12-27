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MEB, lise 9. sınıf ve ortaokul 6. sınıf ortak yazılı sınavlarını tamamladı - Son Dakika
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MEB, lise 9. sınıf ve ortaokul 6. sınıf ortak yazılı sınavlarını tamamladı

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen lise 9. sınıf ve ortaokul 6. sınıf ortak yazılı sınavları ülke genelinde tamamlandı. Sınavlar, 11 bin lisede ve yaklaşık 1 milyon 100 bin öğrenciye uygulandı. Sınavlarda çoktan seçmeli sorular kullanıldı ve yanlış cevaplar doğru cevapları etkilemedi. Mazereti olan öğrenciler için mazeret sınavı yapılacak.

MEB, lise 9. sınıf ve ortaokul 6. sınıf ortak yazılı sınavlarını tamamladı
27.12.2023 - 16:53,
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Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), lise 9. sınıf Türk dili ve edebiyatı ile matematik dersleri için düzenlenen ülke genelindeki ortak yazılı sınavlar tamamlandı. Ortak sınavlar 11 bin lisede, yaklaşık 1 milyon 100 bin öğrenciye uygulandı.

Ölçme ve Değerlendirme Yönetmeliği ile okul öncesinden 12. sınıfa kadar okullarda ölçme değerlendirme uygulamalarına ilişkin yeni esaslarda, ortaokul ve liselerde "ülke genelinde", "il ve ilçe genelinde" ve "okul genelinde" olmak üzere 3 farklı ortak yazılı sınav yapılacağı açıklanmıştı.

Yönetmelik gereğince, bakanlığın öğrencilerin gelişimini takip etmek, müfredatın işlenmesinde okullar arasında bütünlük sağlamak ve uygulama birliği oluşturmak amacıyla bu yıl ilk kez hayata geçireceği uygulama kapsamında ilk sınav, dün ortaokul 6. sınıflar için yapıldı.

Bu kapsamda, ortaokul 6. sınıflarda okuyan yaklaşık 1 milyon 300 bin öğrenciye yönelik Türkçe ve matematik derslerinden 18 bin ortaokulda ülke genelinde ortak yazılı sınav düzenlendi.

Lise 9. sınıflardaki yaklaşık 1 milyon 100 bin öğrenciye yönelik, Türk dili ve edebiyatı ile matematik derslerinden ülke genelindeki ortak sınav ise bugün 11 bin lisede uygulandı.

Ortak sınavlarda, bu öğretim yılına mahsus olmak üzere çoktan seçmeli sorular kullanıldı. 100 tam puan üzerinden değerlendirilecek yazılı sınavlarda yanlış cevap sayısı, doğru cevap sayısını etkilemeyecek.

Türkçe dersi için dinleme ve konuşma sınavları ayrıca okullarda yapılacak.

Mazeret sınavı da yapılacak

Geçerli mazereti bulunan öğrencilerin sınava katılmama gerekçesi, ortak yazılı sınav uygulama tarihinden itibaren en geç 5 iş günü içerisinde velisi tarafından okul müdürlüğüne yazılı bildirilecek. Sınavlara mazeretleri nedeniyle katılamayan öğrenciler için mazeret sınavı yapılacak.

Ülke ve il genelinde yapılacak mazeret sınavlarının tarihi, il milli eğitim müdürlüklerince ilan edilecek. Mazeret sınavlarının soru ve cevap anahtarları, ölçme değerlendirme merkezi müdürlüklerince hazırlanacak, sınavın uygulanması ise eğitim kurumu sınıf veya alan zümrelerince yapılacak.

Mazeret sınavlarına katılmayan öğrenciler için ayrıca mazeret sınavı yapılmayacak ve öğrenci sınava katılmamış olarak değerlendirilecek.

Öğrenci velisi, 3 iş günü içinde öğrencinin öğrenim gördüğü okul müdürlüğüne sınav sorularına yönelik itirazı için dilekçeyle başvurabilecek.

Ortak yazılı sınav soru itirazları, ülke ve il geneli yapılan sınavlarda ölçme değerlendirme merkezi müdürlüklerince, ilçe geneli yapılan sınavlarda ilçe milli eğitim müdürlüklerince, okul geneli yapılan sınavlarda ise okul müdürlüklerince cevaplanacak.

Ülke, il ve ilçe genelinde yapılan ortak yazılı sınavların cevap kağıtları, okullarda muhafaza altına alınacak.

Kaynak: AA
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