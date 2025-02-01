MEB, Öğrencilere Psikososyal Destek Eylem Planı Hazırladı - Son Dakika
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MEB, Öğrencilere Psikososyal Destek Eylem Planı Hazırladı

Bolu Kartalkaya'daki otel yangınının ardından MEB, okullarda psikososyal destek eylem planı hazırladı. Plan, 3 Şubat'tan itibaren öğrencilere, öğretmenlere ve velilere yönelik psikolojik destek çalışmalarını içerecek.

01.02.2025 12:49
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Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Bolu Kartalkaya'daki otel yangını sonrasında okullarda 2'nci dönemin başlayacağı 3 Şubat'tan itibaren uygulanmak üzere öğrencilere, öğretmenlere ve velilere yönelik Psikososyal Destek Eylem Planı hazırladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; Bolu Kartalkaya'daki otel yangını sonrasında 2024-2025 eğitim öğretim yılı 2'nci döneminin başlatılacağı 3 Şubat'ta okullardaki rehberlik ve psikolojik danışma servisleri ve ülke genelindeki rehberlik ve araştırma merkezlerinde görevli rehber öğretmen/psikolojik danışmanlar tarafından okullarda öğrenci, öğretmen ve velilere yönelik psikososyal destek çalışmaları yürütülecek. Bu kapsamda hazırlanan Psikososyal Destek Eylem Planı, resmi yazıyla illere duyuruldu.

DESTEK ÇALIŞMALARIYLA İLGİLİ BİLGİLER YER ALDI

MEB Psikososyal Destek Eylem Planı'nda tüm okullarda öğrenci, öğretmen ve velilere yönelik gerçekleştirilecek psikososyal destek çalışmalarıyla ilgili bilgilere yer verildi. Eylem Planı kapsamında okullarda rehber öğretmen ve psikolojik danışmanlar aracılığıyla, öğrencilerin zorlayıcı yaşam olaylarına bağlı gelişebilecek travma sonrası stres bozukluklarıyla başa çıkabilmeleri için rehberlik ve psikolojik danışma faaliyetleri yürütülecek. Ayrıca Bakanlık koordinasyonunda il ve ilçe psikososyal destek hizmetleri ekipleri, zorlayıcı yaşam olayları sonrası ailelere, çocuklarına nasıl destek olabilecekleri konusunda bilgilendirme çalışmaları yapacak. Öğretmenlerin zorlayıcı yaşam olaylarının etkileriyle baş etme becerilerini güçlendirmek amacıyla Bakanlık tarafından hazırlanan 'Zorlayıcı Yaşam Olayları Sonrası Öğretmen Psikoeğitim Programı' kapsamında bilgilendirme çalışmaları gerçekleştirilecek.

ÇOCUKLARIN GELİŞİM DÖNEMİ DİKKATE ALINACAK

Okulların açılmasıyla birlikte öğrencilerle yapılacak çalışmalarda, çocukların gelişim dönemi özellikleri dikkate alınarak fiziksel ve duygusal ihtiyaçlarına odaklanılacak. Bu doğrultuda, öğrencilerin okula ve sınıfa uyumlarını desteklemek, psikolojik iyi oluş hallerini korumak ve duygularını paylaşmalarını sağlayarak sürecin sağlıklı bir şekilde yürütülmesi amacıyla çeşitli psikososyal çalışmalar yapılacak. Süreç boyunca öğretmenler ve ebeveynler, zorlayıcı yaşam olayları sonrası yapmaları gerekenlerle ilgili bilgilere psikososyal yardım broşürlerinden ulaşabilecek. Travma sonrası daha şiddetli psikolojik belirtiler gösteren öğrencilerin, sağlık kuruluşlarına yönlendirilmesi de yapılacak. Ayrıca söz konusu çalışmalarda, Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan yazılı ve görsel materyaller kullanılacak.

Kaynak: DHA

Kartalkaya, Eğitim, Sağlık, Güncel, Bolu, Son Dakika

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