MEB, Okullarda Şiddetin Önlenmesi İçin Yeni Tedbirler Alıyor - Son Dakika
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MEB, Okullarda Şiddetin Önlenmesi İçin Yeni Tedbirler Alıyor

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), yeni eğitim öğretim dönemi öncesinde, okullarda akran zorbalığı ve siber zorbalığın da içinde bulunduğu her türlü şiddetin önlenmesine yönelik yeni tedbirler alındı.

28.08.2024 11:47
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Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), yeni eğitim öğretim dönemi öncesinde, okullarda akran zorbalığı ve siber zorbalığın da içinde bulunduğu her türlü şiddetin önlenmesine yönelik yeni tedbirler alındı.

Bu kapsamda, bütün yöneticiler, okul ve kurumlarda şiddetin önlenmesine yönelik mevzuatın etkin uygulanması konusunda hizmet içi eğitime tabi tutulacak.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in imzasıyla, fiziksel, cinsel, duygusal ve psikolojik, ekonomik, siber ve dijital şiddet, akran zorbalığı, siber zorbalık gibi şiddetin her türlüsünün önlenmesine yönelik yürütülecek çalışmalara yol gösterici olması amacıyla "Okullarda Şiddetin Önlenmesi" konulu genelge yayımlandı.

Genelgede, özellikle göç, deprem, salgın hastalık gibi afet ve acil durumlarla mücadele dönemleri de dahil olmak üzere şiddetin önlenmesi ve mağdurun korunması için sunulan hizmetlerin devamlılığının esas alınması vurgulanarak, konuya ilişkin şu hususlara riayet edilmesi istendi:

"- Bakanlık taşra teşkilatındaki bütün yöneticiler, okul ve kurumlarda şiddetin önlenmesine yönelik mevzuatın etkin uygulanması hususunda hizmet içi eğitime tabi tutulacak, bu kapsamda hizmet içi eğitim uygulama planı oluşturulacak ve sonuçları ilgili birime gönderilecek.

Rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri il yürütme komisyonunca, illerindeki okul ve kurum ortamlarında şiddete neden olabilecek risk faktörleri tespit edilerek, öncelikli risk faktörlerine ve şiddetin etkilerine yönelik gerekli tedbirler alınacak.

Rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri il yürütme komisyonunca, okul rehberlik ve psikolojik danışma programı ile rehberlik ve araştırma merkezlerinin (RAM) rehberlik ve psikolojik danışma (RPD) hizmetleri bölümünün yıllık çalışma planında şiddetin önlenmesine yönelik faaliyetlere yer verilecek.

RAM'ların sorumluluk bölgesinde rehber öğretmeni olmayan okullarda, RPD hizmetleri bölümünün yıllık çalışma planında yer alan şiddetin önlenmesine ilişkin faaliyetler yürütülecek. Tüm çalışmalar, e-Rehberlik sistemine işlenecek.

Okul ve kurum içinde ve dışında güvenliği sağlamak amacıyla yönetimce gerekli tedbirler alınacak ve ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapılacak.

Okul rehberlik ve psikolojik danışma servisleri ile RAM'ların şiddetin önlenmesine yönelik yürüteceği çalışmalarda uygun koşullar ve personel desteği sağlanacak.

Okul ve kurum müdürlüğünce eğitim ortamlarında şiddete neden olabilecek risk faktörleri tespit edilerek, öncelikli risk faktörlerine veya şiddetin etkilerine yönelik gerekli tedbirler alınacak.

İlgili kamu kurum ve kuruluşları ile imzalanan ilgili protokol doğrultusunda, okul ve kurum müdürlüğünce okul güvenliğiyle ilgili tespit edilen öncelikli durumlar, ivedilikle üst birim ve kolluk kuvvetlerine bildirilecek.

Okul-aile işbirliği güçlendirilerek, şiddetin önlenmesinde velilerin desteğini sağlamak için gerekli tedbirler alınacak.

Çalışmalara araç-gereç, ulaşım ve bütçe ile personel desteği verilecek."

Uygulamaya ilişkin hususlar da belirlendi

Genelgede, uygulamaya ilişkin hususlar ise şöyle belirlendi:

"- Şiddetin önlenmesine yönelik bilgilendirme ve farkındalık çalışmalarını teminen, okul ve kurumlarda, öğretmen-öğrenci, öğrenci-öğrenci, öğretmen-aile, aile-öğrenci arasında şiddet, zorbalık ve saldırgan davranışların kabul edilmeyeceğinin temel bir anlayış olarak kazandırılmasına yönelik çalışmalar yürütülecek.

Dijital ortamlarda çocukların güvenli alan becerilerinin, sanal okuryazarlıklarının geliştirilmesi ve gerçek sosyal ortama dijital/siber alan kaynaklı olumsuz davranışların aktarımının önlenmesi için çalışmalar yaygınlaştırılacak.

Okul ve kurum müdürlüğünce şiddetin önlenmesi amacıyla eğitim kurumu içinde ve dışında sosyal, sportif ve kültürel faaliyetler yaygınlaştırılacak, RAM'lar tarafından sorumluluk bölgelerinde rehber öğretmeni olmayan okullarda şiddetin önlenmesine yönelik farkındalık ve bilgilendirme çalışmaları yürütülecek.

Okul rehberlik ve psikolojik danışma servisinde görev yapan rehber öğretmenlerin okul ve sınıf risk haritaları doğrultusunda şiddetin önlenmesi amacıyla yönetici, öğretmen, öğrenci, veli, yardımcı personel ve diğer personele yönelik bilgilendirme ve farkındalık çalışmaları yapılacak.

Tüm okul ve kurumlarda özel eğitim ihtiyacı ile geçici koruma statüsü gibi özel ilgi gerektiren durumları olan öğrencilerin akranları ve çevreleriyle sosyal uyumları artırılacak.

Tüm okul ve kurumlar tarafından sevgi, saygı ve birlikte yaşama kültürünü güçlendirmeye yönelik çalışmalar artırılacak."

Açık öğretim öğrencileri de RPD hizmetlerinden yararlanacak

Genelgede ayrıca şiddet mağduru veya şiddet uygulayan öğrencilerle ilgili psikososyal destek faaliyetlerine ilişkin konulara yönelik mevzuat kapsamındaki tedbir kararları çerçevesinde yürütülen çalışmalarla ilgili bilgilere yer verildi.

Genelgeye göre, şiddetin önlenmesine yönelik yaygın eğitim çalışmaları da artırılacak. Bu kapsamda, şiddetin önlenmesine ilişkin hayat boyu öğrenme kurumlarındaki mevcut kurs programlarının yaygınlaştırılması için ilgili birimlerle iş birliği yapılacak, şiddetin önlenmesi kapsamında Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü uhdesindeki aile eğitimleri yaygınlaştırılacak ve Bakanlığın hazırladığı aile eğitimi programlarından yararlanılacak.

Açık öğretim okullarına kayıtlı öğrencilerin RPD hizmetlerinden yararlanmasına yönelik halk eğitimi merkezlerince tedbir alınacak ve gerektiğinde RAM'lara yönlendirme sağlanacak.

Eğitim çağı dışında kalan vatandaşların halk eğitimi merkezlerince yürütülen eğitimlerle okuryazarlık düzeyi, farkındalık ve bilgi, becerileri artırılacak.

Şiddetle mücadelede kurumlar arası etkin izleme, koordinasyon ve işbirliğinin geliştirilmesi için şiddetin önlenmesine yönelik yürütülecek çalışmalarda ilgili kurum ve kuruluşlar ile üniversiteler arasında işbirliği yapılacak.

Kaynak: AA

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