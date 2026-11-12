MEB okullarındaki yaklaşık 17 milyon öğrenci 16 Kasım'da ilk ara tatiline çıkacak - Son Dakika
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MEB okullarındaki yaklaşık 17 milyon öğrenci 16 Kasım'da ilk ara tatiline çıkacak

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MEB'in ilk ve ortaöğretim kurumlarındaki yaklaşık 17 milyon öğrenci, 2026-2027 eğitim öğretim yılının ilk ara tatilini 16-20 Kasım'da yapacak. Tatil öncesi son dersler yarın işlenecek ve öğrenciler 23 Kasım'da yeniden ders başı yapacak.

Milli Eğitim Bakanlığına (MEB) bağlı ilk ve ortaöğretim kurumlarındaki yaklaşık 17 milyon öğrenci, 16-20 Kasım'da 2026-2027 eğitim öğretim yılının ilk ara tatilini yapacak.

Birinci dönem ara tatili 16 Kasım Pazartesi günü başlayacak ve 20 Kasım Cuma günü sona erecek. Öğrenciler, ara tatil öncesi son derslerine yarın girecek.

Öğretmenlerin de 2026-2027 eğitim öğretim yılı kasım dönemi mesleki çalışmaları, 16-20 Kasım'da Öğretmen Bilişim Ağı (ÖBA) üzerinden gerçekleştirilecek.

16 Kasım Pazartesi günü saat 08.00'de başlayacak kasım dönemi mesleki çalışmaları, 22 Kasım Pazar günü saat 23.59'a kadar erişime açık olacak.

Öğrenciler, 23 Kasım'da ders başı yapacak

Ara tatilin ardından öğrenciler, 23 Kasım'da tekrar ders başı yapacak. Eğitim öğretim yılı birinci dönemi 22 Ocak 2027'de sona erecek. Yarıyıl tatili, 25 Ocak 2027 Pazartesi başlayacak ve 5 Şubat 2027 Cuma sona erecek.

İkinci dönem, 8 Şubat 2027 Pazartesi başlayacak ve 25 Haziran 2027 Cuma gününe kadar sürecek.

İkinci dönem ara tatili ise 8 Mart 2027 Pazartesi başlayıp 12 Mart 2027 Cuma sona erecek.

Kaynak: AA
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