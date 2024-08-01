MEB, şehit, gazi yakını ve koruma altındaki çocukların ücretsiz eğitim hakkını kolaylaştırıyor - Son Dakika
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MEB, şehit, gazi yakını ve koruma altındaki çocukların ücretsiz eğitim hakkını kolaylaştırıyor

Milli Eğitim Bakanlığı, şehit, gazi yakını ve koruma altındaki çocukların özel okullara ve kurslara ücretsiz erişimini kolaylaştırmak amacıyla merkezi yerleştirme başvurularını başlattı. Başvurular 12 Ağustos'a kadar devam edecek ve yerleştirme sonuçları 22 Ağustos'ta açıklanacak. Ücretsiz okutulacak öğrencilerin kayıt işlemleri 28 Ağustos'ta tamamlanacak.

01.08.2024 10:28
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Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), şehit, gazi yakını ile koruma altındaki çocukların kanuni hakları gereği özel okullara ve çeşitli kurslara ücretsiz erişimini kolaylaştırmak amacıyla bu yıl ilk kez uygulanacak merkezi yerleştirme için başvurular başladı.

Bakanlığın internet sitesinde yayımlanan Ücretsiz Okutulacak Öğrenci/Kursiyer Yerleştirme Kılavuzu ile 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu hükümleri uyarınca Milli Eğitim Bakanlığına bağlı özel öğretim kurumlarında öncelikli olarak okutulacak ücretsiz öğrencilerin kurumlara yerleştirme işlemlerinin usul ve esasları ile başvuru takvimi belli oldu.

Kılavuza göre, harp veya vazife malulü sayılanların ilk ve ortaöğretim çağındaki çocukları ile haklarında korunma, bakım veya barınma kararı verilen çocuklar, özel okul ve kurslarda (özel öğretim kurumu) öncelikli olarak ücretsiz okutulacak öğrencilere ilişkin işlemler bu yıl ilk kez merkezi sistem üzerinden gerçekleştirilecek.

Özel öğretim kurumlarının ücretsiz okutmakla yükümlü oldukları yüzde 3'lük ücretsiz öğrenci oranının yüzde 2'lik kısmı için Bakanlık tarafından hazırlanan modül üzerinden yerleştirme yapılacak. Kalan yüzde1'lik kısım için yerleştirme işlemleri kurumlarca gerçekleştirilecek.

Bu kapsamda, ücretsiz okutma hizmetinden yararlanmak isteyenler için başvurular, 12 Ağustos'a kadar devam edecek.

Adaylar, 13-18 Ağustos arasında özel okul tercihlerini yapacak. Yerleştirme sonuçları ise 22 Ağustos'ta ilan edilecek. Öğrencilerin ve kursiyerlerin kayıt işlemleri 28 Ağustos'ta tamamlanacak. Ücretsiz okutulacak öğrenciler için boş kontenjanlar, 29 Ağustos'ta açıklanacak.

Hizmet, kurumların öğrenim ücretlerini kapsayacak

Ücretsiz okutma hizmeti, kurumların öğrenim ücretlerini kapsayacak, kurumdan alınacak yemek, kıyafet, servis, etüt ve benzeri diğer hizmetler için kurum tarafından ayrıca ücret belirlenebilecek.

Bu kapsamda, ücretsiz okumak üzere başvuru yapacak kişilerin kurumun diğer hizmetleri ile ilgili şartları hakkında önceden bilgi almaları gerekecek.

Başvurular okuldan, tercihler, e-Okul sistemi üzerinden yapılacak

Özel öğretim kurumlarında ücretsiz okumak üzere başvuru yapacak öğrencilerin işlemleri farklı usullerde gerçekleştirilecek. Buna göre, okulların başvuru işlemleri öğrencinin kayıtlı olduğu okuldan, tercih işlemleri ise e-Okul sistemi üzerinden öğrenci velisi ya da vasisi tarafından yapılacak.

Her öğrenci en az 5, en fazla 10 kurum tercihinde bulunabilecek ve sistem üzerinde oluşacak puan sıralamasına göre yerleştirmeler sistem üzerinden gerçekleştirilecek.

Özel kurslar, sosyal etkinlik ve gelişim merkezleri de kapsamda

Bakanlık, özel öğretim kursları, özel çeşitli kurslar, sosyal etkinlik ve gelişim merkezleri gibi özel kursların başvuru ve tercih işlemlerine ilişkin esasları da belirledi. Buna göre, bu kursların ücretsiz kontenjanları için başvurular il ve ilçe milli eğitim müdürlükleri tarafından yürütülecek.

16 yaşından küçük adayların her başvuru ve tercih işlemi, il ve ilçe milli eğitim müdürlüğü tarafından yapılacak. 16 yaşından büyük adayların ise ilk başvuruları il ve ilçe milli eğitim müdürlüğü tarafından, tercih işlemleri ise e-Özel modülü üzerinden adayların kendisi tarafından yapılacak.

Bu aşamada en fazla 5 kurum tercihi yapılabilecek ve bir kurs programının her dönemi için bir başvuru alınacak. Yerleştirmeler bu aşamada da sistem üzerinde oluşacak puan sıralamasına göre sistem üzerinden gerçekleştirilecek.

Sürücü kursları ile meslek kurslarına başvurular

Özel motorlu taşıt sürücüleri kursları (MTSK), özel ulaştırma hizmetleri mesleki eğitim ve geliştirme kursları ve iş makineleri sürücü eğitim kurslarına başvuru ve tercih işlemleri il ve ilçe milli eğitim müdürlükleri tarafından yürütülecek.

Başvurular, kursa kayıtta istenen belgelerle birlikte aday kursiyerlerin kayıt olmak istedikleri kurumun bağlı olduğu il ve ilçe milli eğitim müdürlüklerine yapılacak. Aday kursiyer en fazla 5 kurs tercihi yapabilecek. Yerleştirmeler mevzuatta belirtilen süreler içerisinde, puan üstünlüğüne ve tercih sırasına göre Özel MTSK Modülü üzerinden yapılacak.

Kayıt yapılmaması durumunda haklarından vazgeçmiş sayılacaklar

Kurumlara sistem üzerinden yerleşen öğrenci ve kursiyerlerin süresi içinde ilgili kuruma kayıt yaptırmaması durumunda, ücretsiz okuma haklarından vazgeçmiş sayılacaklar.

Bu başvuru ve yerleştirme işlemi yalnızca "Özel Öğretim Kurumları Kanununda" öncelik verilen çocuklara yönelik olduğundan, bu süreç sonunda kurumun boş kontenjanı kalması durumunda işlemler, "Milli Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği" hükümlerine göre gerçekleştirilecek.

Kaynak: AA

Milli Eğitim Bakanlığı, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel MEB, şehit, gazi yakını ve koruma altındaki çocukların ücretsiz eğitim hakkını kolaylaştırıyor - Son Dakika


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