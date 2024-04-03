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MEB, Sıfır Atık Projesi ile 66 Bin Ton Atık Kağıdı Geri Dönüşüme Kazandırdı - Son Dakika
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MEB, Sıfır Atık Projesi ile 66 Bin Ton Atık Kağıdı Geri Dönüşüme Kazandırdı

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Sıfır Atık Projesi kapsamında, her yıl ücretsiz dağıtılan ders kitaplarının geri dönüşüme kazandırılması ve milli ekonomiye katkı sunulması amacıyla 5 yılda 66 bin 416 ton atık kağıdın toplandığını ve 167 milyon 716 bin lira gelir elde edildiğini bildirdi. Bu çalışma sayesinde 5 yılda yaklaşık 1 milyon 130 bin ağacın kesilmesi engellendi, 4 milyon 650 bin metrekare alanın tahrip edilmesi önlendi.

03.04.2024 13:11  Güncelleme: 13:13
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Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Sıfır Atık Projesi kapsamında, her yıl ücretsiz dağıtılan ders kitaplarının geri dönüşüme kazandırılması ve milli ekonomiye katkı sunulması amacıyla 5 yılda 66 bin 416 ton atık kağıdın toplandığını ve 167 milyon 716 bin lira gelir elde edildiğini bildirdi.

Bakanlığın internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, MEB Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğünce resmi ve özel okul öncesi eğitim, ilkokul, ortaokul ve ortaöğretimde öğrenim gören öğrencilere her yıl eğitim öğretim dönemi başında ders kitapları ücretsiz dağıtılıyor.

Ücretsiz dağıtılan ders kitapları, sıfır atık uygulamaları kapsamında her yıl dönem sonunda gönüllülük esasına göre toplanıyor. Böylece toplanan atık kağıtların geri dönüşüme kazandırılmasıyla milli ekonomiye katkı sunulması amaçlanıyor.

Bu kapsamda 2018-2023 yıllarında 66 bin 416 ton atık kağıt geri dönüşüme kazandırılarak 167 milyon 716 bin lira gelir elde edildi.

Çalışmayla 5 yılda yaklaşık 1 milyon 130 bin ağacın kesilmesi engellendi, 4 milyon 650 bin metrekare alanın tahrip edilmesi önlendi.

Kaynak: AA

Milli Eğitim Bakanlığı, Çevre, Eğitim, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel MEB, Sıfır Atık Projesi ile 66 Bin Ton Atık Kağıdı Geri Dönüşüme Kazandırdı - Son Dakika

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SON DAKİKA: MEB, Sıfır Atık Projesi ile 66 Bin Ton Atık Kağıdı Geri Dönüşüme Kazandırdı - Son Dakika
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