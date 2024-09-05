Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli ile Yeni Eğitim Müfredatı Uygulama Talimatı

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(ANKARA) - Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), il milli eğitim müdürlüklerine, bu yıl ilk kez ana sınıfı, 1, 5 ve 9'uncu sınıflarda uygulanmaya başlanacak "Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli" kapsamındaki yeni müfredatın uygulanmasına ilişkin planlanma, öğrenme ortamları, öğrenme ve öğretme süreçleri ile ölçme ve değerlendirmede dikkat edilecek usul ve esaslara ilişkin yazı gönderdi.

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Ömer Faruk Yelkenci'nin imzasıyla gönderilen "Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamında planlama, öğrenme ortamları, öğrenme ve öğretme süreçleri, ölçme ve değerlendirmeye ilişkin hususlar" konulu yazıda, öğrencilerin zihinsel, sosyal, duygusal, fiziksel ve ahlaki bakımdan çok yönlü gelişimini desteklemek amacıyla hayat verilen Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin uygulanmasına ilişkin temel ilkelerin "2024-2025 Eğitim ve Öğretim Yılı Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'ne İlişkin İş ve İşlemler" genelgesiyle duyurulduğu hatırlatıldı.

MEB'in açıklamasına göre, ders kitapları konusunda öğretmenler bilgilendirilecek ve kitapları etkili bir şekilde kullanmaları sağlanacak.

Yıllık ve aylık planlar oluşturulacak

Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli Ortak Metni ve öğretim programlarına uygun yıllık ve okul öncesi için aylık planlar, zümre öğretmenleri ile iş birliği içinde hazırlanacak. Planlar, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin temel yaklaşımı ve öğrenci profili doğrultusunda şekillendirilecek. Ayrıca yıllık ve aylık planlarla uyumlu olacak şekilde ders planları ve okul öncesi için günlük eğitim akışı planları oluşturulacak ve öğrencilerin zihinsel, sosyal, duygusal, fiziksel ve ahlaki yönlerden gelişimini destekleyecek bütüncül yaklaşımlar kullanılarak hazırlanacak. Bu süreçte ders planlarında ünite/tema/öğrenme alanına ait öğrenme çıktıları ve süreç bileşenlerine, içerik çerçevesine, programlar arası bileşenlere, ölçme ve değerlendirme kapsamında öğrenme kanıtlarına, öğrenme-öğretme yaşantılarına ve farklılaştırma çalışmalarına yer verilecek.

Öğrenme ortamları öğretim materyalleriyle zenginleştirilecek

Yeni müfredatta öğrenme ortamlarının, öğrenci profili özellikleri, dersin öğrenme çıktıları ve süreç bileşenlerine etkin bir şekilde ulaşılmasını sağlayacak biçimde düzenlenmesi öngörülüyor. Öğrenme ortamları, öğrencilerin bireysel farklılıkları ve ihtiyaçları dikkate alınarak düzenlenecek ve çevre bilincini geliştirecek etkinliklerle ve öğrencilerin bireysel öğrenme ihtiyaçlarına uygun, öğrenmeyi destekleyen öğretim materyalleriyle zenginleştirilecek.

Dijital teknolojiler etkin kullanılacak

Eğitim öğretim süreçleri, öğrencilerin gelişim özellikleri ve zihinsel, sosyal, duygusal, fiziksel ve ahlaki gibi gelişim alanları dikkate alınarak planlanacak. Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli Ortak Metni ve öğretim programlarına uygun olarak planlanan okul içi ve okul dışı eğitim ve öğrenme-öğretme süreçleri öğrenci profili özellikleri ile ilişkilendirilecek.

Öğrencilerin mevcut bilgi ve beceri düzeylerini belirlemek amacıyla ön değerlendirme süreci yürütülecek, bu süreçte öğrencilerin bireysel farklılıkları ve ihtiyaçları uygun yöntem ve teknikler (gözlem, görüşme, bireysel ve grup projeleri, envanterler vs.) kullanılarak belirlenecek. Öğrencilerin ilgi ve ihtiyaçları ile farklı öğrenme tarzlarına dair bilgiler, öğrenme-öğretme sürecinin planlanması, uygulanması ve değerlendirilmesinde kullanılacak ve bu süreçte öğrencinin gelişimini izlemek ve desteklemek için aile, rehber öğretmen, sınıf rehber öğretmeni ve okul idaresi ile iş birliği yapılacak.

Öğrenciler, öğrenme çıktılarından haberdar edilecek ve mevcut bilgi ve becerileri ile edinecekleri bilgi ve beceriler arasında köprüler kuracak. Bu süreçte, öğrencilerin edinecekleri ya da edindikleri bilgi ve beceriler ile günlük yaşam arasında bağlantılar kurulacak, öğrenme-öğretme sürecinde uygun araç-gereç ve materyaller etkin şekilde kullanılacak.Ayrıca, okulun imkanları çerçevesinde dijital teknolojiler bu süreçte etkin olarak kullanılacak, derste işlenen konular daha önce işlenen konularla ilişkilendirilecek ve öğrenilen bilgi ve beceriler farklı disiplinlerle bütünleştirilecek. Öğretim stratejileri, yöntem ve tekniklerinin etkililiği sürekli olarak değerlendirilecek ve gerektiğinde iyileştirmeler yapılacak.

Okul dışı öğrenme ortamları planlanacak

Zümrelerce yapılacak planlama dahilinde öğrenciler; kendi bölgelerinin üretim, kültür, sanat ve coğrafi kapasitesini keşfetmeleri amacıyla müzeler, bilim merkezleri, sanat merkezleri, tarihi ve kültürel mekanlar, kütüphaneler, doğal sit alanları ve ören yerleri, teknoparklar, ziyarete açık endüstriyel kuruluşlar ile üniversiteler gibi okul dışı öğrenme ortamlarından da yararlanacak.

Ölçme ve değerlendirme yöntemleri, öğrencilerin yeteneklerine göre çeşitlendirilecek

Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin ölçme ve değerlendirme yaklaşımında olduğu gibi öğrenmeyi destekleyici, geliştirici (biçimlendirici) ölçme ve değerlendirme yöntem ve teknikleri etkin bir şekilde kullanılacak. Alana ve öğrencilerin gelişimsel özelliklerine uygun, geçerli, güvenilir ve kullanışlı ölçme ve değerlendirme araçları geliştirilecek, uygulanacak ve gerektiğinde güncellenecek.

Ölçme ve değerlendirme uygulamaları, ölçülecek öğrenme çıktılarının özelliğine göre ilgili dersin öğretim programında yer alan öğrenme çıktıları doğrultusunda uygulanacak. Ölçme araçları, alanına ve öğrencilerin gelişimsel özelliklerine uygun olacak şekilde öğretim programında tanımlanan öğrenme çıktılarının süreç bileşenleri dikkate alınarak geliştirilecek. Ölçme ve değerlendirme yöntemleri öğrencilerin yeteneklerine, ihtiyaçlarına ve özel gereksinimlerine göre öğrenme çıktısı ve süreç bileşenleri dikkate alınarak çeşitlendirilecek.