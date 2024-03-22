MEB, Yeni Nesil Kurumsal E-Posta Sistemini Erişime Açacak

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), yerli ve milli imkanlarla geliştirilen yeni nesil kurumsal elektronik posta sistemini 5 Nisan'da erişime sunacak.
MEB'den yapılan açıklamaya göre, TÜBİTAK işbirliğiyle yerli ve milli imkanlarla geliştirilmiş elektronik posta sistemiyle, diğer sistemlerdeki özellikler tek bir platformda toplanacak.
En az 100 bin okul ve eğitim kurumunun anlık elektronik posta sistemini aktif kullanabilmesi amaçlanıyor. Ayrıca sistemle okul ve Bakanlık kurumlarının ihtiyacı olan yeni nesil elektronik posta ihtiyacına cevap vermesi, mobil kullanım özellikleri ile iş hayatında da kullanıcılarına avantajlar sağlanması hedefleniyor.
Uluslararası standartlar tabanında geliştirilen ve 5 Nisan'da erişime açılacak sistem, kullanıcısına bağımsız olarak hizmet vermesinin yanı sıra iki faktörlü kimlik doğrulama ile güvenli erişimi sağlıyor.
Milli Eğitim Bakanlığı Bilişim Sistemleri (MEBBİS) ile tam uyumu bulunan sistemde, kurumların isteklerine göre yeni yetenekler kazandırılabilirken, takvim kayıtlarının yönetimi ve mail gruplarını kontrol etme desteği de sağlanabiliyor.
Ayrıca sistemin yerli ve milli imkanlarla geliştirilmiş Milli İşletim Sistemi (PARDUS), Milli Akıllı Kart (AKİS), Milli Donanım Güvenlik Modülü (DİRAK), Milli Sertifika Makamı, Zaman Damgası (MA3 SM) ve Milli Bulut Depolama Servisi (SAFİR DEPO) gibi diğer TÜBİTAK ürünleriyle de entegrasyonu bulunacak.
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