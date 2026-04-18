Meb: Yüzlerce Rehber Öğretmen ve Psikolojik Danışman Kahramanmaraş ve Şanlıurfa'da Psikososyal Destek Çalışmalarını Sürdürüyor

18.04.2026 10:12
(ANKARA) - Milli Eğitim Bakanlığı, Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta yaşanan silahlı okul saldırılarının ardından başlatılan psikososyal destek çalışmalarının sürdüğünü, yüzlerce rehber öğretmen ve psikolojik danışmanın sahada aktif görev aldığını bildirdi.

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Şanlıurfa'nın Siverek ilçesindeki Ahmet Koyuncu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesindeki Ayser Çalık Ortaokulu'nda yaşanan silahlı okul saldırılarının ardından hızlı bir koordinasyon süreci yürütüldüğünü belirtti. Merkez, il ve ilçe düzeyinde oluşturulan kriz müdahale ekipleriyle psikososyal destek faaliyetlerinin eş zamanlı olarak başlatıldı hatırlatıldı. Bakanlığın konuya ilişkin açıklaması şöyle:

"Şanlıurfa'da 49 rehber öğretmen ve psikolojik danışman sahada görevlendirildi"

"Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in talimatlarıyla, Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürü Mustafa Otrar ile daire başkanları ve uzmanlardan oluşan heyet, süreçleri yerinde koordine etmek amacıyla her iki ilde il ve ilçe Krize Müdahale Ekipleri ile kapsamlı planlama toplantıları gerçekleştirerek faaliyetlere başladı. Şanlıurfa'da olayın ardından hızla harekete geçilerek 49 rehber öğretmen ve psikolojik danışman sahada görevlendirildi. İl genelinde oluşturulan Krize Müdahale Ekibi ile birlikte psikososyal destek hizmetlerinin etkin ve sürdürülebilir şekilde yürütülmesi için önce gerekli planlamalar tamamlandı, ardından destek süreçleri başladı."

"Kahramanmaraş'ta okulların tatil olduğu iki günde 70 rehber öğretmen ve psikolojik danışman görevlendirildi"

Kahramanmaraş'ta ise olayın hemen ardından, sahadaki çalışmaların kesintisiz devam etmesi amacıyla okulların tatil olduğu iki günlük süreçte il genelinde 70 rehber öğretmen ve psikolojik danışman görevlendirildi. Kayıp yaşayan ailelere yönelik psikolojik ilk yardım çalışmaları yürütülerek taziye ziyaretleri gerçekleştirildi; yaralı öğrenciler ve aileler de ziyaret edilerek destek sağlandı. Gelecek hafta başından itibaren Bakanlık tarafından görevlendirilen 20 alan uzmanı rehber öğretmen ve psikolojik danışman, Ayser Çalık Ortaokulu öğrenci ve personelinin eğitim öğretime devam edeceği Şehit Tebernuş Özler Ortaokulu binasında öğretmen, idareci ve velilere yönelik psikososyal destek çalışmalarını sürdürecek. İl genelinde travma alanında uzman 89 rehber öğretmen ve psikolojik danışmanın yanı sıra toplam 700 rehber öğretmen ile destek hizmetleri kesintisiz şekilde devam edecek."

Kaynak: ANKA

Bedelli askerlik, sigortalar, KDV istisnası Kritik düzenlemeler Resmi Gazete’de Bedelli askerlik, sigortalar, KDV istisnası! Kritik düzenlemeler Resmi Gazete'de
Bakanlık markayı açıkça ifşa etti: Vatandaşa at ve eşek eti yedirmişler Bakanlık markayı açıkça ifşa etti: Vatandaşa at ve eşek eti yedirmişler
Eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel hakkında soruşturma başlatıldı Eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel hakkında soruşturma başlatıldı
Okul saldırısında yaralanan 8 öğrencisinin tedavisi devam ediyor 5’i yoğun bakımda Okul saldırısında yaralanan 8 öğrencisinin tedavisi devam ediyor! 5'i yoğun bakımda
Kod adıyla gizlenseler de MİT’ten kaçamadılar Böyle yakalandılar Kod adıyla gizlenseler de MİT’ten kaçamadılar! Böyle yakalandılar
Okul saldırganı İsa Aras’ın cesedini teşhis eden rehber öğretmeni: Ekran bağımlılığı vardı Okul saldırganı İsa Aras'ın cesedini teşhis eden rehber öğretmeni: Ekran bağımlılığı vardı

10:07
Trump, İran sonrası yeni düşmanı buldu: 70 yıldır beklenen gün gelecek
Trump, İran sonrası yeni düşmanı buldu: 70 yıldır beklenen gün gelecek
09:16
ABD ile İran arasındaki yeni müzakereler pazartesi günü İslamabad’da yapılacak
ABD ile İran arasındaki yeni müzakereler pazartesi günü İslamabad'da yapılacak
08:32
Gülistan Doku soruşturmasında tutuklu sayısı 8’e yükseldi Aralarında eski erkek arkadaşı da var
Gülistan Doku soruşturmasında tutuklu sayısı 8'e yükseldi! Aralarında eski erkek arkadaşı da var
08:27
Cinayet zanlısı estetikle bambaşka biri oldu Türkiye’ye adım atar atmaz yakalandı
Cinayet zanlısı estetikle bambaşka biri oldu! Türkiye’ye adım atar atmaz yakalandı
08:04
Ataşehir Belediyesi’ne operasyon Gözaltına alınan 18 kişiden 5’i sağlık kontrolünden geçirildi
Ataşehir Belediyesi'ne operasyon! Gözaltına alınan 18 kişiden 5'i sağlık kontrolünden geçirildi
07:51
Okul katliamında şok detay Alparslan Hoca gidince felaket geldi
Okul katliamında şok detay! Alparslan Hoca gidince felaket geldi
