Haber: Berfin BAYSAN/Kamera: Mehmet ÇALPAR

(İSTANBUL) - Açlık ve yoksulluk sınırı her ay yükselirken milyonlarca emekçinin gözü 2027 asgari ücretinde... Mecidiyeköy'de ANKA Haber Ajansı'na konuşan yurttaşlar, mevcut asgari ücretin temel ihtiyaçları karşılamada yetersiz kaldığını belirterek 2027 yılında asgari ücretin en az 50-60 bin lira seviyesinde olması gerektiğini dile getirdi. Vatandaşlar, kira ve temel tüketim ürünlerindeki fiyat artışlarının ücret zamlarının etkisini kısa sürede azalttığını ifade etti. Bir yurttaş "Asgari ücretin 2026'da en az 45 bin lira olması lazımdı. Umarım düzelir ama çok da düzeleceğine benzemiyor. 60 binin altında olmaması lazım. En az. Çok zor. Çok zor. İnşallah yaparlar ama çok zor" dedi.

Büro Emekçileri Sendikası Araştırma Merkezi (BES-AR), 2026 yılına ilişkin açlık sınırını 50 bin 754 lira, yoksulluk sınırını ise 126 bin 134 lira olarak açıkladı. Sağlıklı beslenmenin günlük maliyetinin de bin 691 lirayı aştığı bildirildi.

Açıklanan verilerin ardından ANKA Haber Ajansı, Mecidiyeköy Meydanı'nda vatandaşlara mevcut asgari ücreti ve 2027 yılına ilişkin ücret beklentilerini sordu. Görüş bildiren yurttaşlar, özellikle kira, gıda, eğitim ve fatura giderlerinin hane bütçesi üzerindeki yüküne dikkat çekti.

Vatandaşların görüşleri şöyle:

"KİRA 35-40 BİN LİRA, NASIL GEÇİNECEĞİZ?"

Uğur Bilir: "Siz de hayat şartlarını biliyorsunuz şu an için. Yani 50 bin de olsa, 60 bin de olsa bu insanlar nasıl geçinecek? Şu an kira ödüyoruz zaten. Yani ben şu an kiracıyım. Yani kiralık ev arıyorum. En kötü ev, 35 binden aşağı ev bulamıyoruz. Yani geçim sıkıntısı zaten var. Çocukların okul masrafı olsun. Zaten bir simit olmuş 30 lira. Bunu siz de biliyorsunuz. Yani gündelik bir çocuğa bir simit versen ayda ne kadar yapar? Onun hesabını yapmaları gerek devletimizin. Yani şu an için asgari ücretle geçinmek çok zor. Bu hayat şartlarında eşimle beraber çalışıyoruz ama yine de geçinemiyoruz. Yani dediğim gibi sadece bir kira 35-40 bin, en kötü ev. Gerisini siz düşünün yani. Ya biz en düşük zaten hemen hemen 30-35 veriyorlar zaten. 40 bin lira da verse, 50 bin, 60 bin de verse asla geçinemiyoruz yani. Yani asgari ücrete zam gelse de hiçbir şey yerinde durmuyor bu sefer. Yani ekmek olsun, süt olsun, herhangi bir şey olsun. Yani asgari ücrete zam gelince her şeye zam geliyor bu sefer. Yani onun zamlanmasının bir faydası olmuyor bu sefer bizlere. Yani Allah birbirimize sonuna hayır etsin. İnşallah güzel günler görürüz diyorum ama çok zor"

"KİRALARIN EN KÖTÜSÜ 25 BİNDEN BAŞLIYOR, 28 BİNLE İNSAN MI GEÇİNİR"

Osman Karaçuha: "Asgari ücret Türkiye'de o kadar çok yetersiz ki şu anda kiraların en kötüsü 25 binden başlıyor. 28 bin liraya insan mı geçinir? Onun haricinde biz emekliler, 2005 yılında 1,5 asgari ücret maaş alırken şu anda asgari ücretin 3 bin lira altında maaş alıyoruz. Yani yazık, günah bizlere. Ülkeyi yönetenler iyi yönetsin. Yönetmesini beceremiyorlar. Fonlarla ilgili söylemeyeceğim zaten. Asgari ücretin bunların koyacağı rakam 36 bini geçmez. Bence 50 bin, 60 bin olmalı. Bir ev kirası da yüzde 30 olmalı. Geri kalan yüzde 70 de insanlar geçinmeli"

Bir başka yurttaş, "Hiç de memnun etmedi. Hep böyle devam ediyorlar zaten. Onlar için bir şey fark etmiyor. Yani mağdur vatandaşlar, halk. Bu kadar" derken, bir başkası, "45 bin olmalı en az. Zor. Türkiye şartlarında enflasyon var diyorlar ama bizi kandırıyor resmen ya. İnsanların haklarına giriyor ama bu illaki bir yere çıkar, bakın ya" şeklinde konuştu.

ANKA'ya görüşlerini aktaran diğer yurttaşlar ise şunları söyledi:

ASGARİ ÜCRET KİRAYA GİDİYOR

İlyas Yurdakul: "Hiç de memnun değilim. Az olduğu için. 22 bin lira kira ödüyorsun, kirada oturuyorsun. Ondan elektrik, su ödüyorsun. Elinde kalmıyor yani"

Ülviye Sarısoy: "Memnun etmedi, yetmiyor bile. Yetse niye buralarda olalım ki? Karşıdan geliyorum buraya çalışmaya. Eşim emekli, hiç de yetmiyor. Valla en düşük 50 olsun, olsun hani 60 bir hedef bekliyorlar ama 50 olsun olmasını isteriz yani. Çok zor"

"60 BİNİN ALTINDA OLMAMASI LAZIM"

Veysel Kılıç: "Tabii yetmiyor yani çünkü kiralar biliyorsunuz asgari ücreti neredeyse üstünde. Geçim de zor. Aynı şekilde yani bana göre asgari ücretin 2026'da en az 45 bin lira olması lazımdı. En az insanların geçinebilmesi için. Yani umarım düzelir ama çok da düzeleceğine benzemiyor. 60 binin altında olmaması lazım. En az. Çok zor. Çok zor. Sanmıyorum. İnşallah yaparlar ama çok zor"

Yakup Kaya: "Öncelikle asgari ücret, yani ben bir genç olarak yetmiyor. Bayağı düşük yani. İş bulmak da bayağı zor. Bayağı mülakata katılıyorum, iş bulamıyorum. Gençlerin önü şu an çok zor yani. Bilmiyorum, vallahi genç olarak 40 bin lira bayağı düşük. Bulamıyoruz yani, hiç de bulamıyoruz. Evlenme planım var aslında. Yani her genç gibi benim de evlenme planım var ama şu anki asgari ücretle vallahi kendimizi, ailemizi zor geçindiriyorum. O yüzden şu an zor gibi yani bu durumda maalesef"