Mecitözü Kaymakamı Edanur Tümer'i ödüllendirdi - Son Dakika
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Mecitözü Kaymakamı Edanur Tümer'i ödüllendirdi

Mecitözü Kaymakamı Edanur Tümer\'i ödüllendirdi

Mecitözü Kaymakamı Bayram Köse, Okullararası Gençler Türkiye Güreş Şampiyonası'nda Türkiye 3'üncüsü olan Edanur Tümer'i ödüllendirdi. Köse, Tümer ve antrenörü Halil Tunç'u kabul ederek başarılarını tebrik etti ve destek sözü verdi. Kaymakam Köse, Tümer ve Tunç'a başarı belgesi ve hediye takdim etti.

27.04.2024 12:15
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Mecitözü Kaymakamı Bayram Köse, Tekirdağ'da düzenlenen Okullararası Gençler Türkiye Güreş Şampiyonası'nda 44 kiloda Türkiye 3'üncüsü olan Mecitözü Doğuş Spor Kulübü sporcusu Edanur Tümer'i ödüllendirdi.

Köse, makamında kabul ettiği Tümer ve antrenörü Halil Tunç ile sohbet etti.

Tümer ve Tunç'u elde ettikleri başarıdan ötürü tebrik eden Köse, başarılarının devamını diledi.

Köse, "İlçemize başarı getiren sporcumuz ve onu çalıştıran antrenörümüzün her zaman yanındayız ve imkanlar dahilinde onları desteklemeye devam edeceğiz." dedi.

Kaymakam Köse, başarısından dolayı Tümer ve Tunç'a başarı belgesi ve hediye verdi.

Kaynak: AA

Halil Tunç, Tekirdağ, Türkiye, Spor, Spor, Güncel, Son Dakika

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