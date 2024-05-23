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Mecitözü Köylere Hizmet Götürme Birliği Mayıs ayı Meclis Toplantısı yapıldı.

Mecitözü Kaymakamı Bayram Köse başkanlığında, Mecitözü Yatılı Bölge Okulu konferans salonunda düzenlenen toplantıda, köylerde yürütülen çalışmalar değerlendirildi.

Toplantıda ayrıca, encümen üyeliğine İl Genel Meclisi üyelerinden Ali Özdanacı ve Atiye Yaşar ile köy muhtarlarından Alören köyü muhtarı Mustafa Kaya ve Körücek köyü muhtarı Aydın Topçu seçildi.

2023 Mali Yılı Faaliyet Raporu ve Kesin Hesap'ının da görüşüldüğü toplantı, muhtarların taleplerini dile getirmesiyle sona erdi.