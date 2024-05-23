Mecitözü Köylere Hizmet Götürme Birliği Mayıs Ayı Meclis Toplantısı Yapıldı - Son Dakika
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Mecitözü Köylere Hizmet Götürme Birliği Mayıs Ayı Meclis Toplantısı Yapıldı

Mecitözü Köylere Hizmet Götürme Birliği Mayıs Ayı Meclis Toplantısı Yapıldı

Mecitözü Kaymakamı Bayram Köse başkanlığında düzenlenen toplantıda, köylerde yürütülen çalışmalar değerlendirildi. Ayrıca, encümen üyeleri seçildi ve 2023 Mali Yılı Faaliyet Raporu ve Kesin Hesap görüşüldü.

23.05.2024 09:01
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Mecitözü Köylere Hizmet Götürme Birliği Mayıs ayı Meclis Toplantısı yapıldı.

Mecitözü Kaymakamı Bayram Köse başkanlığında, Mecitözü Yatılı Bölge Okulu konferans salonunda düzenlenen toplantıda, köylerde yürütülen çalışmalar değerlendirildi.

Toplantıda ayrıca, encümen üyeliğine İl Genel Meclisi üyelerinden Ali Özdanacı ve Atiye Yaşar ile köy muhtarlarından Alören köyü muhtarı Mustafa Kaya ve Körücek köyü muhtarı Aydın Topçu seçildi.

2023 Mali Yılı Faaliyet Raporu ve Kesin Hesap'ının da görüşüldüğü toplantı, muhtarların taleplerini dile getirmesiyle sona erdi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Mecitözü Köylere Hizmet Götürme Birliği Mayıs Ayı Meclis Toplantısı Yapıldı - Son Dakika

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