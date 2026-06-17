Mecitözü'nde kız öğrencilere saç kesimi etkinliği - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Mecitözü'nde kız öğrencilere saç kesimi etkinliği

Mecitözü\'nde kız öğrencilere saç kesimi etkinliği
17.06.2026 17:02
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mecitözü Halk Eğitimi Merkezi (HEM) tarafından Hayat Boyu Öğrenme Haftası kapsamında kız öğrencilere yönelik saç kesim etkinliği gerçekleştirildi.

Mecitözü Halk Eğitimi Merkezi (HEM) tarafından Hayat Boyu Öğrenme Haftası kapsamında kız öğrencilere yönelik saç kesim etkinliği gerçekleştirildi.

HEM'in kuaförlük kursu usta öğreticisi Satı Çelebi ve kursiyerlerin katılımıyla İbek Şehit Osman Aydoğdu İlkokulu ve Ortaokulu'nda eğitim gören kız öğrencilere yönelik saç kesim ve şekillendirme etkinliği yapıldı.

Mesleki eğitim sürecinde edinilen bilgi ve becerilerin toplumsal faydaya dönüştürülmesini amaçlayan etkinlikte öğrencilerle bir araya gelen kursiyerler, hem mesleki deneyimlerini uygulama fırsatı buldu hem de öğrencilerin mutluluğuna ortak oldu.

Mecitözü Kaymakamı Fatma Gül Nayman, Halk Eğitimi Merkezi tarafından gerçekleştirilen bu tür sosyal sorumluluk çalışmalarının toplumsal dayanışmayı güçlendirdiğini belirterek, öğrencilerin mutluluğuna katkı sunan tüm kursiyer ve eğitmenlere teşekkür etti.

Eğitimin yalnızca sınıf ortamında değil, toplumun her alanında değer üreten bir süreç olduğunu vurgulayan Nayman, bu anlamlı etkinliğin örnek teşkil ettiğini kaydetti.

Mecitözü HEM Müdürü Erol Ateş ise hayat boyu öğrenme anlayışı doğrultusunda kurslarda kazanılan bilgi ve becerilerin toplum yararına sunulmasının önemine dikkati çekerek, "Kurslarımızda yetişen bireylerin sosyal sorumluluk bilinciyle hareket etmeleri bizleri mutlu ediyor. Eğitimin gücünü toplumla buluşturmaya ve değer üreten projeler gerçekleştirmeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Halk Eğitimi Merkezi, Etkinlikler, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mecitözü'nde kız öğrencilere saç kesimi etkinliği - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İETT otobüslerinde unutulan binlerce eşya satışa çıktı İETT otobüslerinde unutulan binlerce eşya satışa çıktı
Polonya’da silahlı saldırıya uğrayan Rus sanatçı hayatını kaybetti Polonya'da silahlı saldırıya uğrayan Rus sanatçı hayatını kaybetti
Eski eşini 31 bıçak darbesiyle öldüren cani: Kardeşini öldürdüm, sıra sizde Eski eşini 31 bıçak darbesiyle öldüren cani: Kardeşini öldürdüm, sıra sizde
Sakarya’da bungalovda boğulma tehlikesi geçiren çocuk hastaneye kaldırıldı Sakarya'da bungalovda boğulma tehlikesi geçiren çocuk hastaneye kaldırıldı
Nevşehir’de binanın 5. katındaki pencereden düşen çocuk öldü Nevşehir'de binanın 5. katındaki pencereden düşen çocuk öldü
Yurt dışına sevk edilmesi gereken araç ve motor parçaları bir depoda ele geçirildi Yurt dışına sevk edilmesi gereken araç ve motor parçaları bir depoda ele geçirildi

17:14
Galatasaray’a Can Uzun transferinde dev rakip
Galatasaray'a Can Uzun transferinde dev rakip
16:49
İstanbul Milletvekili Nimet Özdemir, CHP’den istifa etti
İstanbul Milletvekili Nimet Özdemir, CHP'den istifa etti
16:39
ABD mahkemesi, Halkbank davasını düşürdü
ABD mahkemesi, Halkbank davasını düşürdü
16:35
Türkan Şoray, ’Panter Emel’’in cenazesinde kahroldu
Türkan Şoray, 'Panter Emel''in cenazesinde kahroldu
16:23
İmamoğlu’ndan diploma iptali kararına Danıştay’a temyiz
İmamoğlu’ndan diploma iptali kararına Danıştay’a temyiz
16:14
Türkiye son maçı beklemeden Dünya Kupası’na veda edebilir
Türkiye son maçı beklemeden Dünya Kupası'na veda edebilir
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.06.2026 17:26:25. #7.12#
SON DAKİKA: Mecitözü'nde kız öğrencilere saç kesimi etkinliği - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.