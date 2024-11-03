Mecitözü'nde Silahlı Kavga: 2 Yaralı

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Çorum'un Mecitözü ilçesinde çıkan kavgada 2 kişi silahla vurularak yaralandı.

Saat Kulesi yakınlarındaki bir kahvehanede iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Kavgaya dönüşen olayda Metin K. (48) ve Ayhan B. (50) silahla vurularak yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile kentte bulunan özel bir hastaneye kaldırıldı.

Kaçan 2 şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.