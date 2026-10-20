Meclis'in çalışma takvimi yeniden düzenlendi, yatırım fonları teklifi öne alındı - Son Dakika
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Meclis'in çalışma takvimi yeniden düzenlendi, yatırım fonları teklifi öne alındı

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Meclis\'in çalışma takvimi yeniden düzenlendi, yatırım fonları teklifi öne alındı
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TBMM Genel Kurulu'nda AK Parti'nin Meclis'in çalışma takvimi ve saatlerine ilişkin grup önerisi kabul edildi; yatırım fonları teklifinin görüşmeleri öne alındı. Kasım birleşimlerinde denetim konuları görüşülmeyecek ve oturumlar saat 24.00'e kadar sürecek.

(TBMM) - TBMM Genel Kurulu'nda AK Parti'nin Meclis'in çalışma takvimi ve saatlerinin yeniden düzenlenmesine ilişkin grup önerisi kabul edildi. Buna göre, Tasfiyesine Karar Verilen Bazı Yatırım Fonları Hakkında Kanun Teklifi'nin görüşmeleri Genel Kurul gündeminde öne çekildi.

TBMM Genel Kurulu, Başkanvekili Celal Adan başkanlığında toplanarak partilerin grup önerilerini görüştü. AK Parti'nin Meclis'in gündemi ile çalışma saatlerinin yeniden düzenlenmesine ilişkin grup önerisi görüşülerek kabul edildi.

Buna göre, Genel Kurul'un kasım ayı içerisinde gerçekleştirilecek birleşimlerinde denetim konularının görüşülmeyerek gündemin "Kanun Teklifleri ile Komisyonlardan Gelen Diğer İşler" kısmında yer alan işlerin görüşülmesi ve bu birleşimlerin saat 24.00'e kadar sürmesine karar verildi.

Önergeyle birlikte, Genel Kurul'un bugünkü birleşiminde, 294 sıra sayılı Tasfiyesine Karar Verilen Bazı Yatırım Fonları Hakkında Kanun Teklifi'nin birinci bölümünde yer alan maddelerin oylamalarının tamamlanmasına kadar, yarın yapılacak birleşimde, teklifin ikinci bölümünde yer alan maddelerin oylamalarının tamamlanmasına kadar, 22 Ekim Perşembe günkü birleşimde de teklifin görüşmelerinin tamamlanmasına kadar çalışmalar sürecek.

Öte yandan, 27 Ekim Salı günkü Genel Kurul'un 279 Sıra Sayılı Türk Kızılay Kanunu Teklifi'nin görüşmelerinin tamamlanmasına kadar çalışmalarını sürdürmesine karar verildi.

Yabancı Dijital Konaklama Platformları Kanunu Teklifi ile Tasfiyesine Karar Verilen Bazı Yatırım Fonları Hakkında Kanun Teklifi'nin, temel kanun olarak görüşülmesi ve tekliflerin tümü üzerinde siyasi parti grupları adına yapılacak konuşmaların sürelerinin en fazla iki konuşmacı tarafından kullanılabilmesi önerildi.

Öneri üzerine görüşmelerin ardından yapılan oylamada, Meclis'in çalışma takvimi ve saatlerinin yeniden düzenlenmesine ilişkin grup önerisi kabul edildi.

Kaynak: ANKA
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