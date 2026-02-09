Meclis\'teki taciz davasında tutuklu sanıklar tahliye edildi

Sanıklar hakkında çocuğun cinsel istismarı" ve "çocuğa karşı cinsel taciz" suçlarından 16 yıl 6 aya kadar hapis isteniyor.

TBMM lokantasındaki cinsel taciz olayına bakan Ankara 57. Asliye Ceza Mahkemesi, davanın bugünkü 2. duruşmasındaki ara kararında 4'ü tutuklu 5 sanığın, yeterli delillerin toplanmasına ve sabit ikametgahta oturmaları gerekçesiyle yurtdışı yasağı adli kontrol talebiyle tahliyelerine karar verdi. Böylece davada tutuklu yargılanan kalmadı.

NE OLMUŞTU?

Davaya ilişkin soruşturma Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülüyor.

Olay, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü'ne müracaat eden 18 yaşından küçük dört çocuğun başvurusuyla ortaya çıkmıştı.

Soruşturmaya ilişkin iddianamede, dört çocuğun TBMM'de stajyer olarak bulundukları dönemlerde Meclis lokantasında çalışan Halil İ.G., Durmuş U., İbrahim B., Ramazan Ç. ve Recep S. tarafından taciz edildikleri iddiası üzerine soruşturma başlatıldığı hatırlatıldı.

Çocukların, Çocuk İzlem Merkezi'nde beyanlarının alındığı aktarılan iddianamede, bunun üzerine 5 sanığın gözaltına alındığı, Halil İ.G., Durmuş U., İbrahim B. ve Recep S.'nin tutuklandığı Ramazan Ç.'nin ise adli kontrolle serbest bırakıldığı anımsatıldı.

İddianamede, ifadesine yer verilen sanıklar, mağdurlarla aralarında "ağabey-kardeş ilişkisi olduğunu" öne sürdü . Sanıklar, çocuklara attıkları mesajların iş ilişkisi içerisinde yazıldığını ve iş yerindeki fiziki temaslarının taciz olmadığını iddia etti.

KADIN AMİRDEN "KİMSEYE ANLATMA" İFADESİ

Sözcü'nün haberine göre, aynı süreçte, kurumdan ayrılmak zorunda kalan bir başka stajyer çocuktan da ikinci bir taciz iddiası geldi. Genç, yaşadıklarını kadın amirine anlattığını ancak amirinin kendisine, "Olayı kimseye söylemeyeceksiniz, aileniz bile bilmeyecek" dediğini öne sürdü.

SANIKLAR İÇİN 16 YIL İSTENİYORDU

Sanıklar hakkında sarkıntılık yapmak suretiyle çocuğun cinsel istismarı ve çocuğa karşı cinsel taciz suçlarından 16 yıl 6 aya kadar hapis istemiyle hazırlanan iddianame, Ankara 57. Asliye Ceza Mahkemesince kabul edilmişti.