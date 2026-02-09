Meclis'teki taciz davasında tutuklu sanıklar tahliye edildi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Meclis'teki taciz davasında tutuklu sanıklar tahliye edildi

Meclis\'teki taciz davasında tutuklu sanıklar tahliye edildi
09.02.2026 14:03
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TBMM'de cinsel istismar iddialarına ilişkin Meclis lokantasında çalışan 4'ü tutuklu 5 sanığın yargılandığı davada, sanıkların tutuklulukta geçen süre ve kaçma şüphesi bulunmadığı gerekçesiyle tahliye edilmesine karar verildi. Böylece davada tutuklu yargılanan kalmadı. Dava 15 Mayıs'a ertelendi.

TBMM'deki stajyer öğrencilere yönelik istismar davasında mahkeme, tutuklu 4 sanığın tahliyesine karar verdi.

DURUŞMA ERTELENDİ

Kararda, sanıkların tutukluluk süresi ve kaçma şüpheleri bulunmadığı belirtildi. Duruşma 15 Mayıs'a ertelendi.

ADLİ KONTROLLE TAHLİYE

TBMM lokantasındaki cinsel taciz olayına bakan Ankara 57. Asliye Ceza Mahkemesi, davanın bugünkü 2. duruşmasındaki ara kararında 4'ü tutuklu 5 sanığın, yeterli delillerin toplanmasına ve sabit ikametgahta oturmaları gerekçesiyle yurtdışı yasağı adli kontrol talebiyle tahliyelerine karar verdi. Böylece davada tutuklu yargılanan kalmadı.

Sanıklar hakkında çocuğun cinsel istismarı" ve "çocuğa karşı cinsel taciz" suçlarından 16 yıl 6 aya kadar hapis isteniyor.

NE OLMUŞTU?

Davaya ilişkin soruşturma Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülüyor.

Olay, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü'ne müracaat eden 18 yaşından küçük dört çocuğun başvurusuyla ortaya çıkmıştı.

Soruşturmaya ilişkin iddianamede, dört çocuğun TBMM'de stajyer olarak bulundukları dönemlerde Meclis lokantasında çalışan Halil İ.G., Durmuş U., İbrahim B., Ramazan Ç. ve Recep S. tarafından taciz edildikleri iddiası üzerine soruşturma başlatıldığı hatırlatıldı.

Çocukların, Çocuk İzlem Merkezi'nde beyanlarının alındığı aktarılan iddianamede, bunun üzerine 5 sanığın gözaltına alındığı, Halil İ.G., Durmuş U., İbrahim B. ve Recep S.'nin tutuklandığı Ramazan Ç.'nin ise adli kontrolle serbest bırakıldığı anımsatıldı.

İddianamede, ifadesine yer verilen sanıklar, mağdurlarla aralarında "ağabey-kardeş ilişkisi olduğunu" öne sürdü . Sanıklar, çocuklara attıkları mesajların iş ilişkisi içerisinde yazıldığını ve iş yerindeki fiziki temaslarının taciz olmadığını iddia etti.

KADIN AMİRDEN "KİMSEYE ANLATMA" İFADESİ

Sözcü'nün haberine göre, aynı süreçte, kurumdan ayrılmak zorunda kalan bir başka stajyer çocuktan da ikinci bir taciz iddiası geldi. Genç, yaşadıklarını kadın amirine anlattığını ancak amirinin kendisine, "Olayı kimseye söylemeyeceksiniz, aileniz bile bilmeyecek" dediğini öne sürdü.

SANIKLAR İÇİN 16 YIL İSTENİYORDU

Sanıklar hakkında sarkıntılık yapmak suretiyle çocuğun cinsel istismarı ve çocuğa karşı cinsel taciz suçlarından 16 yıl 6 aya kadar hapis istemiyle hazırlanan iddianame, Ankara 57. Asliye Ceza Mahkemesince kabul edilmişti.

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Meclis'teki taciz davasında tutuklu sanıklar tahliye edildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • mustafa sagdic mustafa sagdic:
    işte adalet işte feraset maşallah maşallah elhamdülillah. neredesin Ali Haydar neredesin seyhedebali yetişin yazın 28 1 Yanıtla
  • Mustafa Akan Mustafa Akan:
    yanlış karar gibi 19 1 Yanıtla
    0608karahan 0608karahan:
    gibi si fazla krdş 4 0
  • Ali Kublay Ali Kublay:
    Yaşasın demokrasi yaşasın insan haklari yaşasın adalet emeği geçen tüm hukukcularimizin gelmisleri gecmisleri özenle yad edilir 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sakın bunu yapmayın Karnına koyduğu sıcak su torbası hayatını kabusa çevirdi Sakın bunu yapmayın! Karnına koyduğu sıcak su torbası hayatını kabusa çevirdi
Bingöl’de feci kaza: Baba ile oğlu öldü, 4 kişi yaralandı Bingöl'de feci kaza: Baba ile oğlu öldü, 4 kişi yaralandı
Ramazan öncesi fahiş zam bakanlığı harekete geçirdi Tavuk ürünlerinin ihracatı durduruldu Ramazan öncesi fahiş zam bakanlığı harekete geçirdi! Tavuk ürünlerinin ihracatı durduruldu
Mars’tan Su İzleri: Black Beauty Gök Taşı Analiz Edildi Mars'tan Su İzleri: Black Beauty Gök Taşı Analiz Edildi
İstanbul’da kan donduran olay 6 aylık bebek hayatını kaybetti, anne ve bakıcı tutuklandı İstanbul'da kan donduran olay! 6 aylık bebek hayatını kaybetti, anne ve bakıcı tutuklandı
İsrailli emekli Tümgeneral Brik: 100. yıla varmadan yıkılırız İsrailli emekli Tümgeneral Brik: 100. yıla varmadan yıkılırız
Çarşaf giydirilmiş domuz görseli paylaştı, gözaltına alındı Çarşaf giydirilmiş domuz görseli paylaştı, gözaltına alındı
Hamas’tan Trump’ı küplere bindirecek rest: Silah bırakmayacağız Hamas'tan Trump'ı küplere bindirecek rest: Silah bırakmayacağız

13:47
Fener’in eski yıldızı kendi adını taşıyan özel hastane açtı
Fener'in eski yıldızı kendi adını taşıyan özel hastane açtı
13:33
CHP’den istifa eden Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan transfer için ilk sinyali verdi
CHP'den istifa eden Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan transfer için ilk sinyali verdi
13:26
Real Madrid tek başına kaldı Dünya devi tartışmalı projeden resmen çekildi
Real Madrid tek başına kaldı! Dünya devi tartışmalı projeden resmen çekildi
13:06
Arda Güler’e demediğini bırakmadı: Burası Real Madrid
Arda Güler'e demediğini bırakmadı: Burası Real Madrid
12:39
Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan’dan Özgür Özel’e suç duyurusu
Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan'dan Özgür Özel'e suç duyurusu
12:06
Polis memurunun dövülerek öldürüldüğü TÜVTÜRK’ten bir skandal görüntü daha
Polis memurunun dövülerek öldürüldüğü TÜVTÜRK'ten bir skandal görüntü daha
11:57
Kıyafeti nedeniyle aşağılanan belediye başkanının görüntüsü olay oldu
Kıyafeti nedeniyle aşağılanan belediye başkanının görüntüsü olay oldu
11:00
’’Felaketimiz olur’’ diyen Cumhurbaşkanı haklı çıkartan tablo
''Felaketimiz olur'' diyen Cumhurbaşkanı haklı çıkartan tablo
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.02.2026 14:24:08. #7.11#
SON DAKİKA: Meclis'teki taciz davasında tutuklu sanıklar tahliye edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.