Meclis Toplantısında Siyasi Tartışma

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Sancaktepe Belediyesi Meclis Toplantısı'nda, Sarıgazi Mahalle muhtarının siyasi içerikli konuşma yapmasına AK Parti Grup Başkanvekili Feyzullah Torlak tepki gösterdi.

Meclis toplantısı, Belediye Başkanı Alper Yeğin yönetiminde belediyenin hizmet binasında gerçekleştirildi.

Toplantıda gündem dışı konuşmalar yapıldı, komisyondan gelen raporlar görüşüldü.

Meclis sıralarında oturan Sarıgazi Mahalle Muhtarı Mustafa Arslantaş, belediye başkanı Yeğin'in söz vermesi üzerine bir konuşma yaptı.

Arslantaş konuşmasında meclis üyelerine yönelik eleştiri yapan ve İçişleri Bakanlığı tarafından bazı belediye başkanlarının görevden uzaklaştırılmasına değinen Arslantaş, uzaklaştırmaların amacının dışına çıktığını öne sürdü.

Belediye Başkanı Yeğin, Arslantaş'a, parti gruplarına değil, kendisine dönerek konuşması konusunda uyarıda bulundu.

Söz alan Emek Mahallesi Muhtarı Murat Bilikli de vatandaşların saatlerce trafikte kaldığını belirterek, ilçedeki trafik sorununa çözüm bulunmasını istedi.

"İthamlara cevap vermeye kalkarsak bunun sonunu alamayız"

Bunun üzerine söz alan AK Parti Grup Başkanvekili Feyzullah Torlak, belediye başkanı Yeğin'in meclisi yönetme şekline eleştiride bulundu.

Sarıgazi Mahalle muhtarının konuşmasına da tepki gösteren Torlak, şunları kaydetti:

"Siyaset konuşma işi buradaki meclis üyelerimizin olması lazım. Başkaları konuşursa anlamsızlaşıyor. Katılımcı olan kişilerin kendi yetki alanlarında veya gördükleri konular hakkında bilgi aktarımı yapması lazım. İthamlara cevap vermeye kalkarsak bunun sonunu alamayız. Katılımcıların siyaseti bize bırakması konusunda uyarı yapmanızı rica ediyoruz." dedi.

Toplantıda daha sonra gündem teklifi maddeleri oylanarak, komisyonlara sevk edildi.