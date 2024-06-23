Medeniyetler beşiği 5 bin yıllık Harput'ta, erken kiraz hasadı - Son Dakika
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Medeniyetler beşiği 5 bin yıllık Harput'ta, erken kiraz hasadı

Elazığ'ın Harput Mahallesi'nde, mevsimsel değişiklik ve sıcaklıkların erken gelmesiyle birlikte kiraz hasadı geçen yıla göre bir ay önce başladı. Göllübağ Mahallesi'nde 200 kök ağaçta 11 çeşit kiraz yetiştiren Enver Tekay, bu sene sıcaklardan dolayı erken hasat yapacaklarını belirtti.

23.06.2024 00:11
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Medeniyetler beşiği 5 bin yıllık Harput'ta, erken kiraz hasadı

ELAZIĞ - Kiraz üretiminde önemli bir bölgeye sahip olan 5 bin yıllık Harput Mahallesi'nde ilk kiraz hasadı, mevsimsel değişiklik ve sıcaklıkların erken gelmesiyle birlikte geçen yıla göre bir ay önce yapıldı.

Elazığ'ın merkezine 6 kilometre uzaklıkta bulunan ve medeniyetler beşiği olarak tarihi ve dini açıdan önemli bir değeri olan Harput Mahallesi, aynı zamanda kiraz üretimi açısından önemli bir potansiyele sahip. Tarihi mahalleye bağlı Göllübağ'da mevsimsel değişikliğe bağlı kiraz hasadı erken başladı. Kurban Bayramı tatili nedeniyle sebze ve meyve halinin açılmasını bekleyen üreticiler, tatilin bitmesiyle hasada başlayacaklarını kaydetti.

Göllübağ Mahallesi'nde yaklaşık 200 kök ağaçta 11 çeşit kiraz yetiştiren Enver Tekay, geçen yıla göre bu sene bir ay erken hasat yapacaklarını belirtti. Geçen yıla göre kirazda hasadın bir ay erken başladığını ifade eden Üretici Enver Tekay, "200'e yakın ağacımız var. 5 ton civarı kiraz oluyor. Mevsimine ve yılına göre rekolte değişiyor. 11 adet farklı cins kiraz ağacımız var. Burası bin 595 rakımlı bir yer. Çoğu susuzdur ve susuz olunca da aroması daha güzel oluyor. Bu sene sıcaklardan ve iklim değişiminden dolayı erken oldu. Hava sıcaklıkları da 36 derecelerde seyrediyor. Bunun zararı ise toprağın suyunu bitirmesi nedeniyle ağaç da su istiyor. Hasadımız yaklaşık 15 günde biter. Geçen sene 15 Temmuzdan sonra yapmıştık. Şimdi ise sebze halinin açılmasını bekliyoruz" dedi.

Kaynak: İHA

Elazığ, Harput, Tarım, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Medeniyetler beşiği 5 bin yıllık Harput'ta, erken kiraz hasadı - Son Dakika

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