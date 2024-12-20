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Sinema, fotoğraf ve gravür alanında disiplinler arası çalışmalar yapan Mediha Didem Türemen, Peru Bienali'nden ödülle döndü.

Peru'nun başkenti Lima'da düzenlenen bienalin 2024 edisyonunda Türemen'in eserleri sergilendi.

Latin Amerika'nın sanatsal dinamizmini küresel ölçekte temsil etmeyi hedefleyerek, farklı disiplinlerden sanatçıları bir araya getiren Peru Bienali 2024'te 60 farklı ülkeden 560 eser sergilendi.

Seçici kurulunda Carlos Gonzales, Elly Prestegard, Péter Pócs, Monirul Alam ve Ana Brum'un yer aldığı bienal, 6 Aralık'ta Lima'daki Aeronautical Museum'daki açılış etkinliğiyle başlamıştı.

Mediha Didem Türemen kimdir?

Sinema ve sanat alanında çalışmalar yapan Türemen, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Temel Sanat ve Tasarım Bölümünde yüksek lisansını tamamladı.

Sinema ve görsel sanat alanlarında akademik ve profesyonel çalışmalarını sürdüren Türemen, farklı disiplinlerde üretim yaparak, ulusal ve uluslararası birçok projeye imza attı.

Türemen, 2013'te Floransa Bienali'nde gravür çalışmasıyla ödül kazandı. Albertina Müzesi'nin daimi koleksiyonuna eseri dahil edilen en genç ve ilk Türk kadın sanatçı unvanını elde eden Türemen, çok sayıda ödüllü filmde sanat yönetmenliği ve yapımcılık görevlerini üstlendi.