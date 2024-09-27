Medya Etiği Eğitimi Bursa\'da Gerçekleşti

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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Bursa Bölge Müdürlüğünce "Doğru Habercilik ve Medya Etiği Bağlamında Bağımlılık ve İntihar Haberleri" ile "Medyada Yer Alan İntihar ve Bağımlılık Haberlerinin Toplum Ruh Sağlığına Etkileri" konulu eğitim semineri düzenlendi.

İl Sağlık Müdürlüğünün katkıları ve Osmangazi Belediyesinin ev sahipliğinde Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi'nde gerçekleştirilen seminerde, kentte görevli yerel ve ulusal basın temsilcileri bilgilendirildi.

İletişim Başkanlığı Bursa Bölge Müdürü Ali Fuad Gölbaşı, programda yaptığı "Doğru Habercilik ve Medya Etiği Bağlamında Bağımlılık ve İntihar Haberleri" konulu sunumunda bağımlılık ve intihar olgusuyla haber dili arasındaki ilişkinin incelenmesinin hem dinamiklerin anlaşılması hem de önleyici tedbir bakımından önemli olduğunu söyledi.

Dünyada yılda ortalama 700 bin kişinin intihar ettiğini, bunun da toplumları derinden etkilediğini dile getiren Gölbaşı, gerek intihar gerekse bağımlılığın önlenebilir, tedavi ve rehabilite edilebilir olduğunu, bu farkındalık eğitimiyle rutin uygulamaların gözden geçirilmesinin amaçlandığını anlattı.

İntihar ve bağımlılık konulu haberlere medyada ve sosyal medyada yer verilirken özendirici, ötekileştirici, merak uyandırıcı dilden ve görsel içerikten uzak durulması gerektiğini vurgulayan Gölbaşı, şöyle konuştu:

"Bu vakalar nasıl haberleştirilebilir? Burada öne çıkan kavramlar var. Bütün haberlerde olduğu gibi kamu güvenliği, kamu önceliği, kamu yararının gözetilmesiyle; ayrıca mesleki ve etik ilkeler çerçevesinde inşa edilerek bu vakaları pekala haberleştirmek mümkün. İletişim Başkanlığınca hazırlanan 'Doğru Habercilik ve Medya Etiği Rehberi', uluslararası örnekler ve evrensel ilkelerden derlenen sistematik bilgiler içeriyor. Bu rehberde birçok alt başlık var. Dolayısıyla bu rehber hem medya çalışanlarının işini kolaylaştırıyor hem de bu anlamda araştırma yapmak isteyenler için önemli bir kaynak olma özelliğini taşıyor."

Gölbaşı, medya sektörüne önemli katkılar sağlayacak "Doğru Habercilik ve Medya Etiği" kitabının kurumun resmi sitesinde dijital olarak yayınlandığını ifade etti.

Ayrıca Gölbaşı, medyada yer alan bazı intihar ve bağımlılık haber örneklerini etkileşimli bir şekilde ele alarak, haberlerin kamuoyuna nasıl servis edilmesi gerektiği konusunda önerilerde bulundu.

İl Sağlık Müdürü Dr. Orkun Yıldırım'ın selamlama konuşması yaptığı, Gemlik Devlet Hastanesinde görevli Psikiyatri Uzmanı Dr. Mustafa Akan da "Medyada Yer Alan İntihar ve Bağımlılık Haberlerinin Toplum Ruh Sağlığına Etkileri" konulu sunumu gerçekleştirdiği etkinlik, toplu fotoğraf çektirilmesiyle sona erdi.