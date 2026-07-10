Mehmet Akif Ersoy'a Cinsel Saldırı ve Suç Örgütü İddianamesi

(İSTANBUL) - Eski Habertürk TV Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy ve yedi şüpheli hakkında "nitelikli cinsel saldırı" ve "suç örgütü kurma" suçlamalarıyla düzenlenen yeni iddianame, İstanbul 19. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü uyuşturucu soruşturması kapsamında tutuklanan Mehmet Akif Ersoy ile birlikte toplam sekiz kişi hakkında hazırlanan ilk iddianame, 20 Mayıs'ta İstanbul 19. Ağır Ceza Mahkemesi'ne sunulmuş ancak mahkeme tarafından savcılığa iade edilmişti.

Savcılık, mahkemenin iade kararının ardından iddianameyi yeniden düzenleyerek aynı mahkemeye gönderdi. İstanbul 19. Ağır Ceza Mahkemesi, yapılan inceleme sonucunda yeni iddianamenin kabulüne karar verdi.

AYNI SAVCININ İMZASI YER ALDI

Öte yandan, ilk iddianameyi hazırlayan Cumhuriyet Savcısı Ebubekir Efe'nin görev yeri, Hakimler ve Savcılar Kurulu'nun adli yargı kararnamesiyle değiştirilmişti.

Buna rağmen mahkemece kabul edilen ikinci iddianamenin de Ebubekir Efe imzasıyla düzenlendiği görüldü.

286 YILA KADAR HAPİS İSTEMİ

Savcılık, Mehmet Akif Ersoy'un "suç örgütü kurma ve yönetme", "11 kez nitelikli cinsel saldırı", "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" ile "uyuşturucu madde kullanılmasını kolaylaştırma" suçlarından cezalandırılmasını talep ediyor.

İddianamede Ersoy hakkında 11 yıl 3 aydan 286 yıl 2 aya kadar hapis cezası istenirken, diğer şüpheliler yönünden de örgüt faaliyeti kapsamında çeşitli uyuşturucu ve cinsel saldırı suçlarından cezalandırma talebinde bulunuluyor