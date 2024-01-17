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GAZETECİ Mehmet Ali Birand'ın ölüm yıl dönümünde anma töreni düzenlendi - Son Dakika
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GAZETECİ Mehmet Ali Birand'ın ölüm yıl dönümünde anma töreni düzenlendi

GAZETECİ Mehmet Ali Birand'ın ölümünün 11'inci yılında mezarı başında anma töreni düzenlendi. Eşi, arkadaşları ve meslektaşları Birand'ı yalnız bırakmadı. Anma sırasında Kuran-ı Kerim okundu ve dua edildi. Birand'ın eşi Cemre Birand, Birand'ın unutulmadığını ve bıraktığı mirasın hala devam ettiğini belirtti.

GAZETECİ Mehmet Ali Birand\'ın ölüm yıl dönümünde anma töreni düzenlendi
17.01.2024 - 14:09,
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GAZETECİ Mehmet Ali Birand ölümünün 11'inci yılında mezarı başında anıldı.

Birand'ın Anadolu Hisarı Mezarlığı'ndaki kabri başındaki anmaya eşi Cemre Birand, arkadaşları ve meslektaşları katıldı. Birand'ın mezarının üzerine ailesi tarafından, "Memoş" yazılı bir çelenk konuldu. Anma sırasında Birand için Kuran-ı Kerim okundu, dua edildi.

Mehmet Ali Birand'ın eşi Cemre Birand, "11 yıl oldu hala çalışanları arkadaşları geliyor. Mehmet Ali unutulmayacak bir insandı. Sosyal medyadan da gördüğüme göre unutulmadı. En çok istediği şey unutulmamaktı. O da unutulmuyor, hala devam ediyor Mehmet Ali'nin bıraktıkları" diye konuştu.

Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: GAZETECİ Mehmet Ali Birand'ın ölüm yıl dönümünde anma töreni düzenlendi - Son Dakika
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