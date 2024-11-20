Mehmet Ali Erbil ve Serdar Ortaç\'a Yasadışı Bahis Soruşturması

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İSTANBUL Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen 'Yasadışı bahis reklamı ve teşvik' soruşturmasında, Mehmet Ali Erbil ve Serdar Ortaç hakkında iddianame düzenlendi. İddianamede Erbil ve Ortaç'ın 3 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılmaları isteniyor.

EN ÜST HADDEN CEZA İSTENDİ

Başsavcılık, hazırlanan iddianamede her iki şüphelinin de en üst hadden, 3 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılmasını talep etti. Mehmet Ali Erbil ve Serdar Ortaç'ın, sosyal medya platformlarında yasadışı bahis içeriklerinin tanıtımını yaparak suç işledikleri iddia ediliyor.Sosyal medya fenomenleri hakkında yürütülen soruşturmalar devam ederken, iddianame tanzim süreçlerinin sürdüğü öğrenildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, yasa dışı bahise teşvik iddiasına ilişkin yürütülen soruşturmada, sosyal medya fenomenleri ve bazı ünlü isimlerin de aralarında bulunduğu 23 şüpheli hakkında gözaltı kararı vermişti.Soruşturmada yaşa dışı bahis reklamlarında yer aldıkları öne sürülen zanlılar arasında şarkıcı Serdar Ortaç, sunucu Mehmet Ali Erbil, eski futbolcu Batuhan Karadeniz, sosyal medya fenomenleri İbrahim Yılmaz, Muzaffer Zorbey Erkoçkar, Sefa Caner Sarıçam ile Rusya ve Türkiye vatandaşı Aleksander Mensikof'un da olduğu tespit edilmişti.