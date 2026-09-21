Mehmet Gök, Manisa Salihli'de kıraathanede ölü bulundu, 2 kişi gözaltına alındı - Son Dakika
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Mehmet Gök, Manisa Salihli'de kıraathanede ölü bulundu, 2 kişi gözaltına alındı

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Mehmet Gök, Manisa Salihli\'de kıraathanede ölü bulundu, 2 kişi gözaltına alındı
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Manisa Salihli'deki bir kıraathanede masa üzerinde hareketsiz yattığı görülen Mehmet Gök (35), sağlık ekiplerinin kontrolünde hayatını kaybetmiş halde bulundu. Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı; Gök'ün kesin ölüm nedeni otopsinin ardından belirlenecek.

MANİSA'nın Salihli ilçesinde Mehmet Gök (35), kıraathanede ölü bulundu. Olaya ilişkin 2 kişi gözaltına alındı.

Olay, Salihli ilçesi Eski Cami Mahallesi'ndeki bir kıraathanede meydana geldi. Bir kişinin masa üzerinde hareketsiz yattığını gören kıraathane sahibi, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, isminin Mehmet Gök olduğu tespit edilen kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yerindeki incelemenin ardından Gök'ün cansız bedeni, otopsi için Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı. GöK'ün ölü bulunmasına ilişkin isimleri henüz öğrenilemeyen 2 kişi gözaltına alındı. Öte yandan, Gök'ün ölüm nedeni yapılacak otopsinin ardından kesinlik kazanacak.

Polis, olayla ilgili soruşturmaya devam ediyor.

Kaynak: DHA
Mehmet Gök3. SayfaOlaylarSalihliManisaGüncelSon Dakika

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