Mehmet Kaya'dan TFF'ye Sert Eleştiri

Mehmet Mucahit CEYLAN

(DİYARBAKIR) - Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası (DTSO) Başkanı Mehmet Kaya, "Amedspor futbol takımı üzerinden yaptığı haksız uygulamalarla toplumsal ayrışma yaratmaya çalışan Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) yöneticilerini, siyasi görüşlerini bir tarafa bırakarak Türkiye futbolunu kutuplaştırmak yerine tarafsız ve adaletli bir şekilde yönetmeye davet ediyoruz" dedi.

DTSO Başkanı Mehmet Kaya, TFF'nin Amedspor'la ilgili kararlarına ilişkin yazılı açıklama yaptı. Kaya, şunları kaydetti:

"Türkiye Futbol Federasyonu, çözüm sürecinin karşıtlarının aparatına dönüştü. Bölgenin ve kentin önemli değerlerinden biri olan Amedspor futbol takımı üzerinden yaptığı haksız uygulamalarla toplumsal ayrışma yaratmaya çalışan TFF yöneticilerini, siyasi görüşlerini bir tarafa bırakarak Türkiye futbolunu kutuplaştırmak yerine tarafsız ve adaletli bir şekilde yönetmeye davet ediyoruz."