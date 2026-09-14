Mehmet Muş'tan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Samsun ziyaretine teşekkür mesajı - Son Dakika
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Mehmet Muş'tan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Samsun ziyaretine teşekkür mesajı

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TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı ve AK Parti Samsun Milletvekili Mehmet Muş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Samsun ziyaretine ilişkin teşekkür mesajı yayımladı.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı ve AK Parti Samsun Milletvekili Mehmet Muş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Samsun ziyaretine ilişkin teşekkür mesajı yayımladı.

Muş, mesajında Samsun'un Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı büyük bir heyecanla karşıladığını, ziyaretin kentte coşku ve güçlü bir birliktelik içinde gerçekleştiğini belirtti.

Samsun'un dün bir kez daha istiklal ve istikbal mücadelesinin simge şehri özelliğine yakışır şekilde Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı büyük bir heyecanla bağrına bastığını vurgulayan Muş, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Samsun'a gönülden bağlı olduğunu bir kez daha gösterdiğini belirterek, şöyle devam etti:

"Şehrimizi teşrifleriyle onurlandıran Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın ziyaretini, Samsun'a yakışan coşku, heyecan ve güçlü bir birliktelik içinde gerçekleştirdik. Samsun'umuz Cumhurbaşkanımıza gönülden bağlı olduğunu bir kez daha gösterdi."

Programın gerçekleştirilmesinde emeği bulunanlara teşekkür eden Muş, AK Parti İl Başkanlığı, ilçe teşkilatları, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanlığı, belediye başkanları ve teşkilat mensuplarına teşekkür etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı karşılayan Samsunlulara da şükranlarını sunan Muş, "Cumhurbaşkanımızı her zamanki vefasıyla selamlayan, bağrına basan, meydanları coşkuyla dolduran Samsunlu hemşehrilerimize yürekten şükranlarımı sunuyorum." ifadelerine yer verdi.

Erdoğan'ın ziyareti kapsamında, kente kazandırılan eserlerin açılışının gerçekleştirildiğini aktaran Muş, şunları kaydetti:

"Şehrimize kazandırdığımız eserlerin açılışı vesilesiyle unutulmaz günlerden biri olarak hafızalara kazınacak bu özel ve anlamlı günde Samsun'umuz, Türkiye Yüzyılı hedeflerimizin de önemli merkezlerinden biri olacağını göstermiştir. Bu hedeflere ilerlerken Samsun tarihsel sorumluluğunu gayretle yerine getirmeye, ülkemizin kalkınma yolculuğuna somut katkılar vermeye devam edecektir. Teşekkürler Samsun. Var olasın Samsun."

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Mehmet Muş'tan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Samsun ziyaretine teşekkür mesajı - Son Dakika

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