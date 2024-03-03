Mehmet Öntürk: Antakya'nın yeniden ayağa kaldırılması önceliğimiz - Son Dakika
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Mehmet Öntürk: Antakya'nın yeniden ayağa kaldırılması önceliğimiz

Mehmet Öntürk: Antakya\'nın yeniden ayağa kaldırılması önceliğimiz

Cumhur İttifakı'nın Hatay Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Öntürk, Antakya'nın depremlerde en çok yıkım yaşadığına dikkat çekerek, şehrin yeniden ayağa kaldırılmasının öncelikleri olduğunu belirtti. Öntürk, projelerini anlattığı toplantıda, şeffaf, iş bilen ve çalışkan kadroların beklendiğini vurguladı. Ayrıca, depremden etkilenen kentin yeniden inşası sürecinde devletin ilgili kurumlarıyla işbirliği yapacaklarını ve şehrin toplumsal, tarihi ve kültürel hafızasının gözetileceğini söyledi. Öntürk, ayrıca şehir içi ulaşımı rahatlatmak ve dönüşüme muhtaç yapıları dönüştürmek için projelerinin olduğunu ifade etti.

03.03.2024 17:39  Güncelleme: 17:40
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Cumhur İttifakı'nın Hatay Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Öntürk, 6 Şubat depremlerinde en çok yıkımın yaşandığı Antakya'nın yeniden ayağa kaldırılmasının öncelikleri olduğunu belirtti.

AK Parti adayı Öntürk, Hatay Merkez Salonu'nda düzenlenen "Hatay'da Yüzler Gülsün Diye" başlıklı toplantıda projelerini anlattı.

Büyükşehir Belediyesi yönetimini eleştiren Öntürk, "Hatay bu tabloyu hak etmiyor. Hataylılar, yapay zekayla tespit edilen belediye başkanı yerine yapan zekayla şehrine hizmet etmeyi şereflerin en büyüğü sayan, ortak akıl ve katılımcı yönetim anlayışına sahip, şeffaf, iş bilen ve çalışkan kadrolar bekliyor." diye konuştu.

Öntürk, vatandaşların yerel seçimde algı ve mazeret zihniyetini değil gerçek belediyeciliği seçeceğini söyledi.

Hizmetlerin eşit ve adil yapılacağını ifade eden Öntürk, "Hataylılar 10 yıl boyunca yan gelip yatıp, seçime 1 ay kala 'dostlar alışverişte görsün' diye 300-500 metre asfalt dökeni değil, planlı, programlı ve bütçe hakkına riayet eden, suyu, altyapıyı, parkı, ucuz ulaşımı ve tüm yolların asfaltlanmasını lütuf değil temel hak gören üretken belediyecilik anlayışını tercih edecektir." değerlendirmesinde bulundu.

"Yapamayacağımız işlerin vaatlerini vermeyiz, veremeyiz"

Cumhur İttifakı adayı Öntürk, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerden etkilenen kentin yeniden inşası sürecinde devletin ilgili kurumlarıyla istişare içerisinde çalışacaklarını vurguladı.

Şehrin yeniden ayağa kaldırılmasının adımlarını planladıklarını dile getiren Öntürk, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Şehrin toplumsal, tarihi ve kültürel hafızasının yok sayılmasına hiçbir zaman müsaade etmeyeceğimizin altını çiziyorum. Tüm hemşerilerimizin can ve mal emniyeti ile mülkiyet hakkının gözetildiği bir süreci işleteceğimizden hiç kimsenin endişesi olmasın. Gerçekliğin dışına çıkarak yapamayacağımız işlerin vaatlerini vermeyiz, veremeyiz. Tutamayacağımız sözleri sarf etmeyiz, edemeyiz. Bu minvalde en çok yıkımı ve kaybı yaşadığımız Antakya'mızın yeniden ayağa kaldırılması birinci önceliğimizdir."

Öntürk, şehir içi ulaşımı rahatlatmak için 2 aşamalı proje yürüteceklerine işaret ederek, şunları anlattı:

"İlk aşamada hazırlayacağımız acil eylem planı kapsamında olağan akıştaki acil müdahaleleri yapacağız. Büyükşehir yol ağındaki alt ve üst geçit gereksinimi olan noktaları tespit edecek ve ivedilikle bunların inşasını tamamlayacağız. İkinci aşamada 30 yıllık ulaşım master planını bitirip, tüm Hatay'ın ulaşım yatırımlarını bu plana göre gerçekleştireceğiz. Trafik sinyalizasyon sistemi ve uyarı levhalarını rehabilite edecek, yeni nesil sistemler kuracağız."

"Dönüşüme muhtaç yapılar için dönüşüm ofisleri kuracağız"

Kentin uygun noktalarında 300-500 bin metreküp su elde edecekleri küçük barajlar yapmayı hedeflediklerini belirten Öntürk, tüm ilçeler için çok sayıda proje hazırladıklarını, ilçe belediye başkanlarıyla omuz omuza çalışacaklarını dile getirdi.

Öntürk, depremlerde yıkılmayan ancak risk taşıyan yapılar için de çalışma yürüttüklerini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Dönüşüme muhtaç yapılar için dönüşüm ofisleri kuracağız. Depremzede hak sahiplerinin haricinde kalan ve devlet desteği alamamış vatandaşlarımız için kuracağımız ofislerde tek bir riskli yapı kalmayıncaya kadar çalışmalarımızı sürdüreceğiz."

Hedeflerini sıralayan Öntürk, Türkiye Yüzyılı'nda Hatay'ı, gerçek belediyecilik anlayışıyla yarınlara taşımak için Cumhur İttifakı çatısı altında çalışacaklarını kaydetti.

Konuşmanın ardından Öntürk ve ilçe belediye başkan adayları katılımcıları selamladı.

Kaynak: AA

Mehmet Öntürk, Antakya, Hatay, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mehmet Öntürk: Antakya'nın yeniden ayağa kaldırılması önceliğimiz - Son Dakika

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