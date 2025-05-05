Mehmet Şimşek: "19 Mart Sonrası Süreçte, İlk 3 Gün Çok Ciddi Çıkış Oldu Ülkeden, Sonraki Pazartesi Durulmuştu"

(ANKARA) - Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Enflasyonda tahmin aralığımız yüzde 19 ile 29 arasında. Bu hedefe ulaşacağımıza inanıyoruz" dedi. Türk Lirası'nda sınırlı da olsa değer kaybı yaşandığını belirten Şimşek, "Özellikle 19 Mart sonrası süreçte, 19 Mart günü dahil olmak üzere ilk 3 gün çok ciddi çıkış oldu ülkeden, ama bir sonraki pazartesi durulmuştu" diye konuştu.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, TGRT televizyon kanalı canlı yayınında, planlanan enflasyon hedefi, işsizlik rakamları, cari açık, çiftçi ve esnafa verilen destek gibi konularda soruları yanıtladı.

Şimşek, "Hayat pahalılığıyla mücadele en önemli gündemimiz. Amacımız, enflasyonu planlı bir şekilde aşağı çekmek. Bu programa başlarken bir yıllık bir plan öngörmüştük. Buna para politikasının yeniden inşası da dahildi. Yıllık enflasyon aşağı yönlü seyrediyor. Son dönemde yaşanan iç ve dış şoklara rağmen bu düşüşün devam etmesi olumlu. Bundan sonraki süreçte de enflasyonun düşmeye devam etmesini bekliyoruz" değerlendirmesini yaptı.

"Yönetilen fiyatlarda da Merkez Bankası'nın orijinal hedeflerine sadık kalıyoruz"

Bakan Şimşek, geçen yıl yüzde 44'e gerileyen enflasyonun, bu sene yüzde 20'lere düşmesini hedeflediklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Enflasyonda tahmin aralığımız yüzde 19 ile 29 arasında. Bu hedefe ulaşacağımıza inanıyoruz. Şu anda yıllık enflasyon yaklaşık yüzde 37,9 civarında. Temel mallarda enflasyon ciddi şekilde düştü. Gıda enflasyonu yüzde 36 civarında. Mal enflasyonuna baktığımızda yüzde 31 seviyelerine inmiş durumdayız. Yönetilen fiyatlarda da Merkez Bankası'nın orijinal hedeflerine sadık kalıyoruz. Birçok alanda hedefin altında fiyat belirledik. Bu kalemlerde de enflasyonun düşeceğini öngörüyoruz. İçeride ve dışarıda yaşanan son şoklara rağmen enflasyon programını önceliklendirdik. Çünkü en önemli meselemiz, hayat pahalılığıyla mücadeledir. Bu konuda kararlıyız. İlk yıl bir geçiş süreciydi, bu yıl sonuç almaya başladık. Önümüzdeki yıl daha güçlü sonuçlar bekliyoruz."

Enflasyonla ilgili eleştirilerin hatırlatılması üzerine Mehmet Şimşek, "Yapıcı eleştiriler bizim için çok faydalı" dedi. Toplumda bu konuda ciddi bir kutuplaşma olduğunu, değerlendirmelerin bazen siyasi bakış açısıyla yapıldığını ifade eden Şimşek, "Bu çerçevede söyleyecek çok bir şey yok. Programın hedefi enflasyonun aşağı çekilmesiydi, mucize bekleyenler olabilir ama gerçek hayatta mucize yok. Kararlı ve sürekli sonuç üreten bir programın uygulanması gerekiyor. Sonuç geliyor mu? Evet, enflasyon düşüş eğiliminde" şeklinde konuştu.

"Temmuz ayından sonra bir normalleşme bekliyoruz"

Enflasyonu nispeten yüksek tutan faktörlerden bir tanesinin hizmet enflasyonu olduğunu belirten Şimşek, "Temel mallarda enflasyon ciddi şekilde düştü. Gıda enflasyonu yüzde 36 civarında. Mal enflasyonuna baktığımızda yüzde 31 seviyelerine inmiş durumdayız. Özellikle kira ve eğitim kalemleri bu alanı yukarı çekiyor. Bu yıl, hizmet enflasyonu yüzde 90'ın altında seyrediyor. Temmuz ayından sonra bir normalleşme bekliyoruz. Yıl sonunda yıllık enflasyonun yüzde 30'un altına ineceğini öngörüyoruz" ifadelerini kullandı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesine yönelik 19 Mart'taki operasyonların piyasaya etkisine ilişkin sorular üzerine Şimşek, Türk Lirası'nda sınırlı da olsa değer kaybı olduğunu, bunun özellikle 19 Mart sonrası süreçte yaşandığını söyledi. Mehmet Şimşek, "19 Mart günü dahil olmak üzere ilk 3 gün çok ciddi çıkış oldu Türkiye'den, ağırlıklı olarak off-shore. Ama bir sonraki pazartesi durulmuştu. Hatta off-shoreden girişler var. Fakat daha sonra özellikle ABD merkezli ticaret savaşları üzerinden küresel belirsizlik ortaya çıkması, riskli alanlardan kaçışı tetikledi. Herkes nakite dönmeye çalıştı, dünya için konuşuyorum, bu da Türkiye'yi etkiledi. Dolayısıyla her iki faktörün de etkisi var" dedi.

Hem iç hem de dış faktörlerin bu durumu etkilediğini belirten Şimşek, "Sonuçta, eğer bizim program bazılarının iddia ettiği gibi başarılı olmasaydı, Türkiye iki tane büyük şoku, böyle sınırlı şekilde atlatabilir miydi?" diye konuştu.

"Asyalı üreticilerin yerinde olsam, üretimi Türkiye'ye kaydırırdım"

Bakan Mehmet Şimşek, ABD'de düzenlenen yeni gümrük vergileri ve Türkiye'ye etkisi üzerine de şunları söyledi:

"Bizim kitabımızda karamsarlık yok. Eğer bir sorun varsa, bir fırsat da vardır. ABD'nin yeni bir politika seti var. Saygı duyuyoruz; bizi etkileyen kısımları da var. Ama sürekli olumsuz kısımlara odaklanılıyor. 'Türkiye'den sermaye çıkışı oldu, rezervler düştü' deniyor. Fırsat tarafına bakılırsa: İlave gümrük vergisi yüzde 10 — bu en düşük oran. Bu ne anlama geliyor? Asyalı üreticilerin yerinde olsam, üretimi Türkiye'ye kaydırırdım. Yüzde 10 vergiye tabi başka ülkeler de var ama sanayide elinde imkan olan en belirgin ülke Türkiye. Yüzde 10'luk vergiye tabi olup sanayi üssü olan bir Türkiye var.Ortalık yatıştığında Türkiye'nin önemi ortaya çıkacak. Faizler zirveyi buldu aşağı indi, rezervlerde dibi bulduk tekrar girişler başladı. hava olumluya döndü. Önümüzdeki dönem ziyaretlerim var. bizim için önemli olan sermaye benzeri uzun vadeli kaynak. Bu da daha çok yatırım projeleri için küresel bankalarla ortaya çıkacak ilişkilerle alakalı. Ortalık yatıştığında Türkiye'nin borsasına ilgi artacak. Kısa vadeli göstergelere bakıp bunu değerlendirmeyiz."