Mehmet Yalçınkaya ev sahipliğinde Afrika kahveleri gastronomi dünyasıyla buluştu - Son Dakika
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Mehmet Yalçınkaya ev sahipliğinde Afrika kahveleri gastronomi dünyasıyla buluştu

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Mehmet Yalçınkaya ev sahipliğinde Afrika kahveleri gastronomi dünyasıyla buluştu
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Türkiye Kültür Yolu Festivali kapsamında Afrika El Sanatları ve Kültür Evi Derneğinde düzenlenen etkinlikte Afrika kahveleri tanıtıldı. Mehmet Yalçınkaya'nın ev sahipliğindeki etkinlikte gastronomi isimleri buluştu, Deniz Yıldız kahvenin Anadolu yolculuğunu anlattı.

Türkiye Kültür Yolu Festivali kapsamında, Afrika El Sanatları ve Kültür Evi Derneğinde düzenlenen etkinlikte farklı Afrika ülkelerine özgü kahveler tanıtıldı.

Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivali kapsamında gerçekleştirilen ve MasterChef jüri üyesi şef Mehmet Yalçınkaya'nın ev sahipliğindeki etkinlikte, gastronomi dünyasının önde gelen isimleri bir araya geldi.

Afrika El Sanatları ve Kültür Evi Derneğinde düzenlenen etkinliğe, şefler Rafet İnce, Gökhan Aksoy, Kemal Can Yurttaş ve Sezai Ömer Aydoğan, yemek kültürü yazarı Aylin Öney Tan, akademisyen şef Asuman Kerkez, Tarım, Gıda ve Mutfak Kültürü Araştırmacısı Kübra Yüzüncüyıl ile Başkent Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Suna Timur Ağıldere'nin yanı sıra çok sayıda davetli katıldı.

Etkinlik kapsamında, Uganda, Kenya, Ruanda, Kamerun ve Etiyopya'dan getirilen kahveler davetlilerin beğenisine sunuldu.

Kahve üzerine uzmanlaşan Deniz Yıldız da katılımcılara kahvenin tarihini ve Anadolu topraklarına uzanan yolculuğunu anlattı.

Kaynak: AA
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