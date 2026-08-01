Mehmetçik İçin Resim Yarışması Oylaması Başladı - Son Dakika
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Mehmetçik İçin Resim Yarışması Oylaması Başladı

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MSB ve MEB işbirliğiyle düzenlenen yarışmada, ilköğretim eserleri sosyal medya üzerinden oylanıyor.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) ile Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) işbirliğinde düzenlenen "Kahramanım Mehmetçik ve Vatan" temalı resim yarışmasında ilköğretim kategorisinde finale kalan eserler için sosyal medya üzerinden oylama başlatıldı.

MSB'den yapılan açıklamaya göre, çocukların milli savunma bilincinin geliştirilmesi, Türk Silahlı Kuvvetlerinin vatan savunmasındaki rolüne ilişkin farkındalıklarının artırılması, vatan ve bayrak sevgisinin sanat yoluyla güçlendirilmesi amacıyla düzenlenen yarışma 4 Mayıs'ta başladı.

Türkiye genelindeki öğrencilerin katılımıyla hazırlanan eserler, okul, ilçe ve il düzeyinde oluşturulan komisyonlarca değerlendirildi. İl birincisi seçilen eserler 26 Haziran'da Milli Eğitim Bakanlığına ulaştırıldı.

MSB karargahında 2 Temmuz'da toplanan ve iki bakanlığın alanında uzman temsilcilerinden oluşan seçici kurul, eserleri temaya uygunluk, kompozisyon, teknik, yaratıcılık ve özgünlük kriterlerine göre değerlendirdi.

Kurulun değerlendirmesi sonucunda ilköğretim kategorisinde en yüksek puanı alan üç eser, birinci, ikinci ve üçüncünün belirlenmesi amacıyla MSB'nin sosyal medya hesaplarından halkın oyuna sunuldu.

Bu kategorideki oylama 7 Ağustos'a kadar devam edecek. Ortaöğretim kategorisinde seçilen üç eser ise 7-14 Ağustos tarihlerinde oylanabilecek.

Her iki kategoride dereceye giren öğrenciler, 21 Ağustos'ta MSB ve MEB'in sosyal medya hesaplarından açıklanacak.

Kaynak: AA

Milli Savunma Bakanlığı, Sosyal Medya, Güncel, Medya, Sanat, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mehmetçik İçin Resim Yarışması Oylaması Başladı - Son Dakika

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