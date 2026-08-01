Mehmetçikten Ormanda Eğitim
Milli Savunma Bakanlığı, ormanlık arazide eğitim yapan Mehmetçiğin fotoğrafını paylaştı.
MİLLİ Savunma Bakanlığı, ormanlık arazide eller tetikte eğitim faaliyeti gerçekleştiren Mehmetçiğin fotoğrafını paylaştı.
Bakanlığın sanal medya hesabından, eğitim faaliyeti gerçekleştiren Mehmetçiğin, eller tetikte ormanlık arazide zor şartlarda ilerlerken çekilen fotoğrafını 'günün fotoğrafı' olarak paylaşıldı. Paylaşımda, "İz bırakmadan ilerler, iz bırakacak başarılar kazanırız" ifadesi yer aldı.
Kaynak: DHA
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