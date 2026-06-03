Mehteran Gösterileri Yeniden Başladı - Son Dakika
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Mehteran Gösterileri Yeniden Başladı

03.06.2026 15:10
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Milli Saraylar, mehteran gösterilerini her hafta farklı saraylarda düzenliyor. İlgi yoğun.

Milli Saraylar Başkanlığının düzenlediği ve büyük ilgiyle izlenen geleneksel mehteran gösterileri yeniden başladı.

Gösteriler, 30 Eylül'e kadar her salı Dolmabahçe, her çarşamba Topkapı ve her perşembe Yıldız Sarayı'nda düzenlenecek.

Yaz sezonunun başlaması ve artan ziyaretçi hareketliliğiyle birlikte gösterilerin bu yıl da yoğun ilgi görmesi bekleniyor.

Mehteran gösterileri Dolmabahçe Sarayı'nın Hazine Kapısı önünde, Topkapı Sarayı'nın Babüssaade girişinde ve Yıldız Sarayı'nın I. avlusunda saat 11.00'de başlayacak. Yaklaşık 30 dakika sürecek konserler, sarayların tarihi atmosferinde ziyaretçilerin katılımına açık olarak gerçekleştirilecek.

Asırlar boyunca Türk ordusunun moral ve motivasyon kaynağı olan mehter, zaferlerin müzikal hafızası haline geldi.

Tarihi 11. yüzyıla kadar uzanan mehter geleneğinin zafer, yürüyüş, fetih ve mücadele duygusunu taşıyan tarihi marşları, kös, davul, zurna ve nakkarelerin güçlü ritmiyle saray avlularında yeniden yükseliyor.

Mehter repertuvarının en bilinen eserlerinden "Ceddin Deden", asırlardır Osmanlı askeri musikisinin simgelerinden biri olarak kabul edilirken "Hücum Marşı" savaş ritmini ve sefer sahnelerini canlı biçimde yansıtan eserler arasında yer alıyor.

"Genç Osman Marşı" Bağdat Seferi'nin hafızasını taşırken "Fetih Marşı" fetih idealini ve tarihi yürüyüş ruhunu bugüne ulaştırıyor.

"Plevne Marşı" ise Gazi Osman Paşa'nın direnişini dile getiren güçlü anlatımıyla repertuvarın dikkati çeken eserleri arasında öne çıkıyor.

Gösterilerde "Segah Peşrevi", "Şehzade Süleyman Marşı", "Tarihi Çevir", "Mehterhane-i Hakani Marşı" ve "Ordu Marşı" gibi klasikleşmiş eserler de yorumlanıyor.

Milli Savunma Bakanlığı Mehteran Birliği, dönemin müzik kültürünü yansıtan kostümler, geleneksel enstrümanlar ve disiplinli sahne düzeniyle ziyaretçilere tarihi bir anlatı sunuyor.

Kaynak: AA

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