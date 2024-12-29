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Anadolu Gençlik Derneği (AGD) Muratpaşa Temsilciliği tarafından 31 Aralık'ta " Mekke'nin Fethi ve Kudüs Gecesi" programı düzenlenecek.

Atatürk Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilecek etkinlikte Mekke'nin fethinin 1394. yılı anılacak.

Programda, ezanı güzel okumada Türkiye birincisi Fatih Atay ile Kur'an-ı Kerim'i güzel okumada Türkiye birincisi Mehmet Akif Arıtürk'ün katılımıyla Kur'an-ı Kerim okunup, dua edilecek. Eğitimci Yazar Muhittin Yıldırım da Mekke'nin fethi ile ilgili konferans verecek. Sanatçı Ali Rıza Aka da ilahi ve ezgileriyle geceye renk katacak.

Sinevizyon, tiyatro, mehteran gösterileri ile umre çekilişin de yapılacağı gecede, Siyer-i Nebi yarışmasında dereceye giren öğrencilere hediyeler verilecek.

AGD Muratpaşa Temsilcisi Muammer Köken, yaptığı açıklamada, Mekke'nin fethini yılbaşına alternatif değil inançları gereği kutladıklarını belirtti. Her yıl Anadolu Gençlik Derneği tarafından ülkenin çeşitli il ve ilçelerinde Mekke'nin fethini kutladıklarını aktaran Köken, vatandaşları saat 19.30'da başlayacak programa davet etti.